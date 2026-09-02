Realizan remoción de escombros e investigación tras incendio en el centro de David

Dos de los ocho locales ubicados en el área quedaron totalmente comprometidos. Comercios cercanos permanecerán cerrados durante varios días mientras se evalúan los daños.

David, Chiriquí/Agentes del Cuerpo de Bomberos iniciaron este miércoles las labores de mitigación y remoción de escombros tras el incendio que afectó varios locales comerciales en el centro de David.

Luego de controlar el fuego, los bomberos también comenzaron las investigaciones para determinar el punto de origen y las causas del siniestro, que dejó graves pérdidas económicas.

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De los ocho establecimientos ubicados alrededor del área afectada, dos quedaron totalmente comprometidos, mientras que otros negocios sufrieron daños o deberán permanecer cerrados durante varios días.

“De ocho que estaban alrededor, solamente dos quedaron comprometidos en su totalidad”, explicó uno de los afectados.

Los propietarios y trabajadores comenzaron a evaluar las pérdidas. Además de los daños en las estructuras y mercancías, algunos empleados perdieron pertenencias que se encontraban dentro de los locales.

“Hay que dar gracias a Dios de que a nadie le pasó nada. Los empleados perdieron sus cosas, sus pertenencias ahí y todo lo demás. Y a nosotros también nos afecta porque tenemos que cerrar”, manifestó un comerciante.

Entre los negocios que deberán suspender temporalmente sus actividades se encuentra un establecimiento dedicado a la reparación de celulares.

El cierre también afectará a los trabajadores que dependen de estos locales, mientras se realizan las inspecciones de seguridad y se determina cuándo podrán ingresar nuevamente a las estructuras.

Tras la evaluación de los daños, los propietarios deberán iniciar la limpieza y reconstrucción de los locales para poder retomar sus operaciones.

Mientras avanzan las investigaciones, todavía se desconocen las causas que provocaron el incendio. Los comerciantes esperan restaurar los establecimientos para recuperar las plazas de trabajo y reactivar la actividad económica en esta zona de David.

Con información de Demetrio Ábrego.