Capturan a tres sospechosos por homicidio de ciudadano suizo en Llano Bonito

Dos hombres y una mujer fueron aprehendidos durante allanamientos realizados en Juan Díaz, Pacora y San Miguelito. Uno de los detenidos mantiene tres condenas previas por delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el homicidio de un ciudadano suizo ocurrido en abril pasado en el sector de Llano Bonito, en el corregimiento de Juan Díaz.

Las capturas se produjeron durante diligencias de allanamiento realizadas por agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, en sectores de Juan Díaz, Pacora y el distrito de San Miguelito.

Entre los aprehendidos se encuentran dos hombres y una mujer, quienes son investigados por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

Las autoridades informaron que uno de los sospechosos mantiene tres condenas de prisión por delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

Los indicios recabados durante las diligencias, junto con las personas aprehendidas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales correspondientes.

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Investigan cómo ocurrió el crimen

El caso guarda relación con el homicidio de Miguel González, ciudadano de origen suizo que tenía más de una década de residir en Panamá y que se desempeñaba como economista y abogado. Laboraba en el mercado de valores.

El hecho ocurrió el 16 de abril en el corregimiento de Juan Díaz.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, González se movilizaba en una camioneta cuando habría sido interceptado por personas que viajaban en dos vehículos.

El primer automóvil habría impactado por la parte trasera el vehículo de González, provocando que perdiera el control y chocara contra un poste del tendido eléctrico en el sector de Llano Bonito.

Posteriormente, ocupantes de un segundo vehículo descendieron e intentaron abrir la puerta de la camioneta.

El ciudadano suizo fue trasladado con vida al Hospital San Miguel Arcángel, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a múltiples impactos de bala.