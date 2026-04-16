Crimen de financista suizo, no descartan intento de secuestro

Los asesinos intentaron abordar el auto de la víctima antes de realizar las detonaciones.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas todas líneas de investigación por el homicidio de Miguel González, ciudadano de origen suizo quien mantenía más de diez años de residencia en el país, para establecer el móvil del crimen ocurrido este miércoles en el corregimiento de Juan Díaz. Entre las hipótesis que se analizan figuran un posible intento de secuestro o robo, sin que hasta el momento se descarte nada.

De acuerdo con información recabada, el hecho quedó registrado en cámaras de videovigilancia, material que está siendo sometido a análisis forense por parte de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio. Los equipos de investigación desarrollan diligencias de inspección para reconstruir la secuencia de los hechos ybasados en la forma en que los agresores interceptaron a la víctima.

Las pesquisas preliminares indican que los atacantes se movilizaron en dos vehículos. El primero habría impactado por la parte trasera el automóvil de la víctima —una camioneta Kia Sportage gris— provocando que perdiera el control y colisionara contra un poste del tendido eléctrico a la altura de Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz.

Posteriormente, ocupantes de un segundo vehículo descendieron e intentaron abrir la puerta del auto, lo que orienta a los investigadores hacia un patrón distinto al del sicariato.

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Fuentes vinculadas a la investigación señalan que, de tratarse de un ataque bajo la modalidad de sicariato, "los disparos se habrían realizado sin intentar el abordaje del vehículo". Este elemento refuerza la línea de que los agresores buscaban interactuar directamente con la víctima antes del desenlace.

González, quien se desempeñaba como economista y abogado de profesión, laboraba en el mercado de valores, fue trasladado con vida a urgencias del Hospital San Miguel Arcángel, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento a causa de múltiples impactos de bala.

¿Quién era Miguel González?

Cursó estudios de Economía y Derecho en la Universidad de Ginebra, formación que marcó el inicio de una trayectoria vinculada al sistema financiero internacional.

Desarrolló su carrera profesional en el sector bancario, principalmente en entidades suizas, donde ocupó posiciones de responsabilidad en áreas estratégicas relacionadas con gestión patrimonial y operaciones financieras.

Tras desempeñarse durante casi cinco años como vicepresidente de un banco suizo con sede en Bahamas, fue designado a los 35 años como director ejecutivo (CEO) de otra entidad bancaria suiza establecida en ese mismo centro financiero.

Posteriormente optó por ejercer de forma independiente y trasladarse a Panamá, donde fundó una casa de valores, consolidando su actividad en el mercado financiero local.