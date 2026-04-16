Dan el último adiós al agente de la Policía que murió tras ser herido durante un operativo en El Chorrillo

Asimismo, se informó que la institución mantiene en marcha el nuevo plan operativo que tendrá una duración estimada de dos a tres meses, cuyos resultados serán evaluados posteriormente, sin que esto modifique las acciones regulares que desarrolla la Policía Nacional.

Herrera/Con honores y en una emotiva ceremonia fue despedido el sargento II post mortem Alvis Espinoza, quien murió en el cumplimiento de su deber durante una operación policial en el corregimiento de El Chorrillo.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Policía Nacional, donde compañeros, familiares y autoridades rindieron tributo al agente, destacando su entrega y servicio a la institución.

Espinoza contaba con nueve años y siete meses de servicio, desempeñándose en la Dirección Nacional de Inteligencia Policial. Era oriundo de la comunidad de Llanita de Las Minas, en la provincia de Herrera.

El acto fúnebre reunió a decenas de personas, entre ellas el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quienes acompañaron a la familia en medio del duelo. La asistencia masiva reflejó el aprecio que el agente había cultivado entre sus allegados y su comunidad.

Durante la ceremonia, se resaltó el compromiso y sacrificio que implica la labor policial.

"La Policía Nacional está de luto y nos compromete a seguir cumpliendo con nuestro deber aun al costo de nuestra propia vida. No hay profesión con más sacrificio que esta, que es el ser policía”, expresó Ábrego.

Asimismo, informó que la institución mantiene en marcha el nuevo plan operativo que tendrá una duración estimada de dos a tres meses, cuyos resultados serán evaluados posteriormente, sin que esto modifique las acciones regulares que desarrolla la Policía Nacional.

Familiares y conocidos provenientes de distintas zonas de Herrera, incluyendo áreas de Las Minas y sectores cercanos, acudieron al homenaje para darle el último adiós a quien es recordado como un joven cercano a su comunidad y comprometido con su labor.

Información de Eduardo Javier Vega

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