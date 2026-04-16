Panamá enfrenta crisis hídrica con medidas en marcha y planes aún en proceso

El Ministro anunció la próxima inauguración de dos anillos de distribución en la ciudad que, según estimaciones oficiales, podrían beneficiar a unas 600 mil personas en Panamá Norte y Panamá Este que actualmente carecen de acceso regular al servicio.

Panamá/Ante los cuestionamientos sobre las medidas concretas y sostenibles para garantizar el acceso al agua a largo plazo en Panamá, el Ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, describió acciones ya iniciadas y proyectos en distintas fases, más que en definir una estrategia integral de largo alcance.

El titular explicó que, desde hace aproximadamente mes y medio, el Gobierno inició un proceso de rehabilitación de pozos, principalmente en la región de Azuero, una de las más golpeadas por la crisis hídrica.

“Se han recuperado 30 pozos que estaban fuera de operación y se han perforado nuevos”, señaló, lo que aseguró ha permitido reforzar el suministro en zonas como Chitré, Las Tablas y Pedasí, así como en áreas aledañas.

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Orillac subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia que se está extendiendo a nivel nacional, basada en un mapeo de necesidades para atender la demanda de agua de manera inmediata. Sin embargo, al referirse a soluciones de mediano y largo plazo, su intervención se centró en procesos aún en curso: modernización de plantas de tratamiento, mejoras en la captación de agua cruda y proyectos de potabilización que se encuentran en distintas etapas, desde licitación hasta ejecución.

En el caso de la ciudad de Panamá, el Ministro anunció la próxima inauguración de dos anillos de distribución que, según estimaciones oficiales, podrían beneficiar a unas 600 mil personas en Panamá Norte y Panamá Este que actualmente carecen de acceso regular al servicio.

Aunque el discurso destacó avances y proyecciones, la respuesta dejó abierta la interrogante inicial sobre la sostenibilidad a largo plazo del abastecimiento, apoyándose principalmente en obras en ejecución y planes que todavía no se concretan. Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que mantiene el impulso a estos proyectos con el respaldo de entidades como el Conades, en un intento por atender una de las demandas más urgentes de la población.

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