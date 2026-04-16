Sede principal de la DGI en avenida Balboa permanecerá cerrada dos días
Quienes requieren continuar con gestiones fiscales, la DGI indicó que la sede de vía España (capital)y todas las administraciones provinciales de Ingresos mantienen su funcionamiento con normalidad
Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que su sede principal en la avenida Balboa no brindará servicio durante dos días, lo que impacta directamente a contribuyentes que suelen realizar allí sus trámites.
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Se comunicó que las oficinas permanecerán cerradas hoy 16 y mañana 17 de abril, a pesar de que las circunstancias que no fueron detallada, como se recordarán el pasado 14 de abril una persona falleció, luego de que uno de los elevadores del edificio se desplomara. Estos trabajadores pertenecen a una empresa que presta servicios a la entidad.
En ese sentido, quienes requieren continuar con gestiones fiscales, la DGI indicó que la sede de vía España (capital)y todas las administraciones provinciales de Ingresos mantienen su funcionamiento con normalidad, por lo que se convierten en la principal alternativa para evitar retrasos en procesos pendientes.
Las autoridades informaron que el regreso a las labores en la sede de avenida Balboa será anunciado a través de sus canales oficiales y redes sociales, por lo que recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones.