Investigan hipótesis de crimen organizado y 'gota a gota' tras homicidio de pareja en Villa Lucre

La Policía Nacional asegura que mantiene abiertas todas las líneas de investigación para dar con los responsables del ataque armado.

San Miguelito/Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el homicidio de una pareja atacada a tiros dentro de un vehículo en una plaza comercial de Villa Lucre.

Entre los principales móviles que se analizan figuran vínculos con el crimen organizado o posibles disputas relacionadas con el cobro de préstamos en la modalidad de "gota a gota".

Según explicó la Policía Nacional, el caso se maneja en coordinación con el Ministerio Público para ejecutar las diligencias requeridas, incluyendo las órdenes de allanamiento que permitan dar con los responsables del ataque.

Las autoridades señalaron que el hecho ocurrió fuera del horario de toque de queda y en una zona no contemplada en las recientes restricciones de seguridad dictadas por la alcaldía.

Asimismo, destacaron que este tipo de violencia armada no es común en el área de Villa Lucre, por lo que se mantienen operativos activos para agilizar la pronta captura de los involucrados.