Mulino sobre nominación de Kevin Marino como próximo embajador de EEUU: 'Menor que mi hijo, me sorprendió'

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó este jueves a la nominación de Kevin Marino Cabrera como embajador de Estados Unidos para la administración de Donald Trump, que asumirá el poder el próximo 20 de enero de 2025.

Luego de las polémicas declaraciones de Trump en su plataforma Truth Social, sobre las tarifas del Canal y la amenaza de recuperar la importante vía acuática, el presidente electo anunció ayer que Marino sería el próximo embajador.

“Vi lo del muchacho embajador, menor que mi hijo, me sorprendió, no tengo más nada que decir, cuando llegue el momento de evaluar su beneplácito, podré enterarme un poco más de su trayectoria y eso toma todavía algunos meses en función de que allá los embajadores son ratificados por el Senado y creo que hay audiencias, etc., así que ya veremos, pero no conozco más allá hasta ayer que vi un nombre”, recalcó.

Trump destacó las credenciales de Marino Cabrera y su experiencia en política internacional y comercio, además de subrayar su compromiso con los principios de la agenda "America First". En su comunicado, Trump volvió a referirse a la polémica con el canal de Panamá.

Puedes leer:

"Me complace anunciar que Kevin Marino Cabrera será el Embajador de los Estados Unidos en la República de Panamá, un país que nos está estafando con el Canal de Panamá, mucho más allá de sus sueños más descabellados", dijo el también expresidente de EEUU.

Trump también elogió la trayectoria de Marino Cabrera, recordando su desempeño como director estatal en Florida durante su campaña presidencial de 2020 y su participación en la promoción de la agenda MAGA como miembro del Comité de Plataforma del Comité Nacional Republicano este año.

“Pocos entienden la política latinoamericana tan bien como Kevin; ¡Hará un trabajo FANTÁSTICO representando los intereses de nuestra nación en Panamá!", subrayó Trump.

En tanto, se refirió al Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, que “ha existido desde siempre”, pero no ha jugado su papel en las dos últimas administraciones”.

Dijo que ha buscado rearmarlo con personalidades del país en distintos temas que importan al país y no guarda relación “causa-efecto” con lo que ha dicho Trump.