Mulino: 'No le veo ninguna utilidad, pero tampoco puedo sacar a Panamá del Parlacen'

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó este jueves 17 de octubre, que no tiene la facultad para sacar a Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La respuesta del mandatario surge a raíz de la pregunta que le hiciera un ciudadano a través de las redes sociales en su conferencia semanal de los jueves.

Mulino recordó que vio avanzar el Parlacen cuando surgió, pese a que no está seguro si fue él o el expresidente Guillermo Endara quien firmó el tratado constitutivo.

Según Mulino, surgió como una iniciativa de la entonces Comisión Económica Europea, emulando lo que actualmente es el Parlamento Europeo, pero “se desvirtuó en el camino".

El mandatario indicó que hoy día “no cumple ningún propósito integracionista ni positivo para el país”.

Mulino reiteró que Panamá hizo su esfuerzo para sacar al Parlacen, pero la Corte Suprema falló que no era posible. Agregó que no se atreve a aventurarse hoy a hacer algo, porque incluso hay diputados electos.

“Que sirva para algo es otra cosa…Pero en este momento, quizás, la ventana de oportunidad que yo veo de ir disminuyendo el Parlacen respecto a la República de Panamá es de frente a las nuevas elecciones, las de 2029, si no podemos salirnos, que exista ojalá, no sé, algún grado de consenso para que los partidos no postulen y se quede el Parlacen vacío”, sostuvo.

Sin embargo, reiteró que lo anterior es una idea personal y no puede decir que va a pasar porque todos saben cómo funciona el país.

“En lo personal no le veo al Parlacen ninguna utilidad, pero tampoco puedo sacar al país del Parlacen, es una posición un poco contradictoria, pero no lo puedo sacar".

El Parlacen se describe como un órgano de representación política y democrática del Sistema de Integración Centroamericana.

Tras las elecciones del 5 de mayo pasado, más de 20 diputados integran la bancada panameña.

Este organismo no goza de la simpatía de diferentes sectores del país, porque aseguran sirve para que algunas figuras de la política panameña formen parte para evadir algunos casos de la justicia a los que son vinculados, debido a la inmunidad como diputados.

Por tal motivo, varios grupos y sectores han pedido que Panamá se retire de este organismo integrado por países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.