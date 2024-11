Presidente Mulino advierte sobre consecuencias para el 2025 si no se reforma la Ley de CSS

El mandatario aseguró que la CSS no será privatizada.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, habló sobre el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social, presentadas este miércoles 6 de noviembre en la Asamblea Nacional, asegurando que, si no se hace nada, para el 2025 se empezarán a tener las consecuencias en el pago de las pensiones y jubilaciones.

Detalló que el sistema será único y solidario, o sea, que las jubilaciones de quienes puedan aportar estarán garantizadas, mientras que aquellos que no puedan hacerlo serán atendidos por la red solidaria del Estado. Resaltó que los desafíos estructurales son graves e impostergables, que comprometen la capacidad de la CSS para cumplir con su misión.

De seguir así, el próximo año solo se podrá pagar el 87% de las pensiones, y para el 2029 no se pagaría la mitad de lo que se paga hoy, y así hasta que se agoten", expresó.

Recalcó que la situación financiera es insostenible, cuyo inminente colapso está a la vuelta de la esquina. En ese sentido dijo que maquillar la situación no resuelve nada.

"Panameños, no voy a poner en riesgo las jubilaciones de todos ustedes por cuidar mi popularidad, no es por eso que llegué aquí. Terminar con la agonía de no tener una pensión, medicinas o una cirugía a tiempo está muy por encima de cualquier vanidad política. Es un tema de humanidad y solidaridad", manifestó Mulino.

El mandatario señaló que el proyecto de Ley que hoy se presentó constituye una garantía para que el sistema sea sostenible en el tiempo. Eso sucederá solo si el Estado hace aportes anuales suficientes para que no exista más la incertidumbre ni posibilidad de que cualquier trabajador se quede sin su pensión, como en efecto pasará en corto plazo, si no hacemos los cambios propuestos.

A tal efecto, el Estado hará una contribución anual de casi 1.200 millones de dólares adicionales para garantizar tanto la supervivencia de la Caja de Seguro Social, como las presentes y futuras jubilaciones de todos los panameños. "Este es el esfuerzo máximo que puede hacer un Estado, que además de atender las necesidades de los asegurados, debe cumplir sus obligaciones sociales, de infraestructura, agua, educación, salud pública y ste es el esfuerzo máximo que puede hacer un Estado, que además de atender las necesidades de los asegurados, debe cumplir sus obligaciones sociales, de infraestructura, agua, educación, salud pública y seguridad, entre otros".

Agregó que los empleadores, asumirán su cuota de sacrificio mediante un incremento de 3 puntos porcentuales en sus aportes. Esta medida se aplica tanto al sector privado como al público. Es decir, a los trabajadores no se aumentarán las cuotas que pagan hoy.

Puntos claves del mensaje sobre las reformas

Aportes anuales del Estado: El Estado contribuirá con casi 1,200 millones de dólares adicionales anuales para asegurar la sostenibilidad del sistema, garantizando las jubilaciones presentes y futuras.

Los empleadores asumirán un incremento de 3 puntos porcentuales en sus aportes, tanto en el sector privado como en el público. Los trabajadores no verán aumentadas sus cuotas actuales.

La Caja de Seguro Social podrá invertir sus recursos de manera clara y transparente para aumentar los aportes y reservas, sin ser privatizada.

Las mujeres de 50 años o más y los hombres de 55 años o más, con menos de 7 años para jubilarse, mantendrán los mismos requisitos y beneficios actuales.

Los trabajadores en el sistema mixto verán reconocidos sus aportes, garantizando una jubilación digna.

Lo que espera del debate

Sobre el debate que se llevará en la Asamblea Nacional, solicitó a los diputados de todas las bancadas y a todos los sectores de la sociedad, atender este Proyecto de Ley con la urgencia y seriedad necesarios para salvar el Seguro. "No dejemos que la política entre en la discusión y que prime la solidaridad de poner los intereses de los asegurados y jubilados por encima de cualquier otra consideración".

Continuó diciendo que los gobiernos pasan, pero los problemas quedan. Este no será un gobierno que pasará sin resolver el tema de la Caja de Seguro Social porque afecta la salud y la pensión de todos los panameños.

"Las peleas y discusiones políticas no han resuelto ninguno de los grandes problemas de este país, como el de Seguro Social, Por el contrario, los han agravado. Es el momento de unirnos para asegurar que todos podamos disfrutar de una vejez digna y segura, con acceso a servicios de salud oportunos y de calidad", enfatizó.

Esta reforma no es de este presidente, de la Asamblea, de los sindicatos, los gremios o las asociaciones. Se trata de una reforma de la seguridad social integral de todos los panameños, y siempre el interés del conjunto estará por encima de intereses particulares.

Dijo que confía en un debate sereno, de altura, con amplia participación, alejado de las mentiras o de las distorsiones, alejado del verdadero espíritu del proyecto que empezamos a debatir.