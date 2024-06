Mulino sobre reuniones políticas en la embajada de Nicaragua: 'Ese es un tema que veré en su momento'

Una de las preguntas que surgieron en cuanto José Raúl Mulino ganó la presidencia el pasado 5 de mayo, fue ¿Cuál será el futuro del expresidente Ricardo Martinelli? Quien se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua desde febrero.

Mulino ha dicho que “la situación del señor Martinelli no pasa por mí como presidente, él tiene abogados que plantearán los casos de revisión de su sentencia, en el caso New Business, pero no pasa por mi Gobierno”.

Yo soy un hombre de Ley, un hombre de derecho que cree en el Estado de derecho. Ricardo es mi amigo, lo que en derecho yo pueda hacer para ayudarlo lo voy a hacer, sin embargo, no puedo saltarme la tranca violando la ley y la Constitución”, manifestó.

De acuerdo con lo que sabe Mulino, los abogados del expresidente estarán tomando acciones en el futuro para definir el futuro legal.

Sobre la conversión de la Embajada de Nicaragua como subsede del partido Realizando Metas, indicó que este es un tema que revisará en su momento, porque, definitivamente, se deben respetar los convenios internacionales que regulan el asilo político.

Las declaraciones de Mulino, quien en primer momento era el compañero de fórmula de Martinelli para correr por la presidencia, y que tras su inhabilitación por su condena en el caso New Business se convirtió en el candidato principal, se dan a pocos días de tomar el cargo el próximo 1 de julio.

Además, llega al Palacio de las Garzas como abanderado por el partido Realizando Metas, partido fundado por Martinelli tras perder el Cambio Democrático con Rómulo Roux.

Martinelli fue condenado a 10 años de prisión, además de pagar 19 millones de dólares al Estado por lavado de dinero en la compra del grupo Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010.

Información de Castalia Pascual.