El Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses (IMLCF) ya habría entregado el informe médico sobre la condición de salud del expresidente Ricardo Martinelli que se sometió a una operación de la columna en días pasado, lo que impidió la realización de la audiencia que se tenía programada para el 22 de julio.

El abogado querellante David Cuevas, confirmó que según el informe se trató de una operación electiva, o sea, que no era de urgencia, y decidió operarse un domingo.

Cuevas indicó que ante esto, el Tribunal de Juicio puede tomar medidas como no suspender el juicio, dejarlo en el hospital y que el exmandatario participe a través de medios tecnológicos de la audiencia.

Aclaró que con la designación de los defensores públicos Martinelli no estaría en indefensión, y aunque considera que el expresidente no se presentará a la audiencia, porque está hospitalizado, eso no es impedimento para realizar el juicio.

Si los abogados no van, ya él tiene abogado, él no está en indefensión. Lo más seguro es que le van a aprobar la incapacidad, pero eso no es impedimento para la realización del juicio, la juez fue muy clara en señalar que la justicia se iba a dar en tiempos razonables”, explicó Cuevas.

Fue tajante en decir que la audiencia se va a realizar porque “no es necesario su participación en este juicio, él ni siquiera tiene que declarar, lo importante es que él no está en indefensión y a partir de la decisión de las jueces, el señor Martinelli no se encuentra en indefensión y eso es lo que le tiene que garantizar el Estado, una defensa justa”, puntualizó.

La solicitud de una evaluación médica por parte del IMLCF fue realizada por el Tribunal de Juicio y el Ministerio Público el pasado 22 de junio, luego de que se suspendiera la audiencia programada para iniciar un segundo juicio en el caso ‘Pinchazos’ por la ausencia del expresidente y su defensa que presentaron incapacidad médica.

Ahora la fecha de inicio de juicio está programada para el próximo 5 de julio.