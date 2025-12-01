Suspenden a decana de la Facultad de Medicina de la Unachi tras ser imputada por peculado

David, Chiriquí/Tras una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, un juez de control de garantías del tercer distrito judicial determinó ordenar la suspensión del cargo de decana y de docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí de la doctora Evelia Aparicio de Esquivel.

En esta audiencia de control de garantías también se les formuló los cargos por el delito de peculado en perjuicio del Estado contra la decana de esta facultad, por el doble salario que cobró del año 2017 al 2021.

La medida cautelar impuesta fue apelada por las partes y se estableció para el próximo 4 de diciembre del 2025, a las 2 de la tarde, la audiencia de apelación contra esta decisión del Órgano Judicial.

El peculado consistió en que ejercía el cargo de médico en la Policlínica de David, al mismo tiempo que era decana y docente en la Universidad Autónoma de Chiriquí en la Facultad de Medicina.

El presunto peculado podría ser superior a los 375 mil balboas, según dijo el Ministerio Público, de los dineros cobrados entre el período en que ejercía de forma no adecuada estos cargos.

La fiscalía había solicitado la detención preventiva de la doctora por el riesgo de que pudiese destruir documentos o tratar de ejercer presión contra algunos docentes o administrativos de la Unachi, pero el juez determinó decretar la suspensión de los cargos de decana y de docente en la Unachi.