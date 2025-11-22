Suspenden audiencia a ucranianos investigados por posesión de armas y oro

El abogado señaló que hubo mal procedimiento en el allanamiento y que se violaron garantías a los ciudadanos.

Chiriquí, David/La audiencia para la legalización de indicios relacionados con el allanamiento realizado a ciudadanos de origen ucraniano fue suspendida, indicó el abogado defensor Abelino Bonilla, quien señaló que el proceso presenta irregularidades y violaciones de garantías.

Bonilla explicó que sus representados —quienes fueron allanados y enfrentan una investigación por el decomiso de armas dentro de su vivienda— se encuentran actualmente en la etapa de presentación de pruebas, debido a lo que calificó como un mal procedimiento durante la diligencia.

Según el abogado, aunque el operativo fue presentado públicamente como un allanamiento por armas, en la residencia también fueron incautados joyas, dinero, documentación y láminas de oro. Indicó además que la caja fuerte de la vivienda fue violentada por agentes policiales durante la intervención.

Los ciudadanos extranjeros se encuentran fuera del país, pero continúan bajo investigación por parte del Ministerio Público, que mantiene el caso abierto.

El origen de la operación

De acuerdo con información proporcionada por fuentes oficiales, la investigación se inició en la ciudad de Panamá y derivó en las acciones ejecutadas en la provincia de Chiriquí. Las autoridades publicaron el resultado del operativo en sus redes sociales, pero hasta el momento no han ofrecido declaraciones a los medios de comunicación sobre el caso.

Los indicios decomisados incluyen armas de distintos calibres, municiones, réplicas, computadoras, radios, rastreadores GPS, dispositivos USB y documentación variada.

Con información de Demetrio Ábrego.