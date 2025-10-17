'Todas las armas tienen permiso': abogado denuncia irregularidades tras operativo en Chiriquí

El Ministerio Público y la Policía Nacional desarrollaron un operativo en Palmira y Caldera, donde se decomisó un arsenal de grueso calibre y se aprehendió a una mujer de 80 años de origen ucraniano. Su abogado afirma que todas las armas contaban con permisos.

Una operación conjunta entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) dejó como resultado el decomiso de 16 armas de fuego, seis réplicas, más de 40 mil municiones y $45 mil en efectivo, además de equipos de informática y comunicación.

El operativo se realizó en dos residencias del distrito de Boquete, específicamente en los corregimientos de Palmira y Caldera, como parte de una investigación que, según las autoridades, busca desvincular a una posible célula de actividades ilícitas.

Durante la diligencia, fue aprehendida una ciudadana de aproximadamente 80 años, de nacionalidad panameña-ucraniana, quien se encontraba en una de las viviendas allanadas. No obstante, fue dejada en libertad horas después, tras enfrentar audiencia de garantías.

El origen de la operación

De acuerdo con información proporcionada por fuentes oficiales, la investigación se inició en la ciudad de Panamá y derivó en las acciones ejecutadas en la provincia de Chiriquí. Las autoridades publicaron el resultado del operativo en sus redes sociales, pero hasta el momento no han ofrecido declaraciones a los medios de comunicación sobre el caso.

Los indicios decomisados incluyen armas de distintos calibres, municiones, réplicas, computadoras, radios, rastreadores GPS, dispositivos USB y documentación variada.

Te puede interesar: Cannabis medicinal: Los requisitos para la excepción del registro sanitario de productos con este medicamento

La versión de la defensa

El abogado Abelino Bonilla, representante legal de los propietarios de las residencias allanadas, cuestionó el procedimiento y afirmó que el allanamiento “no tenía condiciones” para efectuarse.

“Se vendió una bola de humo a la policía por parte de un trabajador destituido. Este señor fue despedido por malas prácticas y dio información falsa. Lamentablemente, el Ministerio Público y la inteligencia cayeron en esto. El allanamiento debió ser serio y positivo, no de esta forma”, expresó Bonilla.

El jurista aseguró además que todas las armas decomisadas cuentan con sus respectivos permisos y solicitó una investigación objetiva e imparcial sobre lo ocurrido.

Por ahora, la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen el caso bajo investigación y confirmaron que la ciudadana retenida será puesta a órdenes de las autoridades judiciales competentes.

Información de Demetrio Ábrego