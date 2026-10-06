Caso Pandora: Detención provisional para exejecutivo bancario señalado por autorizar pagos de créditos fiscales de la DGI

El detenido ocupó el cargo de vicepresidente de Finanzas y Contabilidad de la entidad bancaria hasta principios de septiembre de este año.

Ciudad de Panamá, Panamá/La jueza de garantías Sandra Castillo decretó la detención provisional del exejecutivo de una entidad bancaria privada, vinculado a la investigación del denominado caso Pandora, sobre la presunta manipulación fraudulenta del sistema E-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI).

En audiencia de control de garantías, la jueza declaró legal la aprehensión del ciudadano y se formuló la imputación de cargos por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delincuencia.

La audiencia comenzó a las doce del mediodía y continúa en desarrollo. La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada solicitó la imputación de cargos por la presunta comisión de los delitos de corrupción privada y delincuencia organizada, así como la aplicación de medidas cautelares.

El detenido ocupó el cargo de vicepresidente de Finanzas y Contabilidad de la entidad bancaria hasta principios de septiembre de este año.

Según las investigaciones del Ministerio Público, el exejecutivo presuntamente autorizaba operaciones relacionadas con créditos fiscales a través de la entidad bancaria, a cambio de beneficios económicos privados.

El caso Pandora investiga una supuesta red criminal dedicada a la manipulación fraudulenta del sistema E-TAX de la DGI. Dentro de esta investigación ya han sido imputados exfuncionarios de esa institución, particulares y abogados, a quienes se les han aplicado medidas cautelares.

Con información de Meredith Serracín.