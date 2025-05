Corte de EEUU rechaza demanda del expresidente Martinelli por supuesta violación a tratado de extradición

La Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos resolvió desestimar la demanda de apelación del expresidente Ricardo Martinelli que alegaba que su procesamiento en Panamá por delitos de lavado de dinero violaba la Regla de Especialidad del tratado de extradición entre ambos países.

De acuerdo con lo expuesto por la Corte de Apelaciones, Ricardo Martinelli no pudo probar que lo resuelto por los funcionarios del Departamento de Estado sobre el principio de especialidad, del cual ya no gozaba al momento de ser procesado por los casos New Business y Odebrecht en Panamá, carecía de legitimidad, como fue resuelto en primera instancia por el Tribunal de Estados Unidos.

Martinelli demandó al Fiscal General de los Estados Unidos, al Secretario de Estado; y Thomas Heinemann, exfuncionario del Departamento de Estado. Posteriormente, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida desestimó dicha demanda en primera instancia, la cual fue apelada por sus abogados ante la Corte.

El documento señala que Estados Unidos dio su consentimiento para que Panamá juzgara al exmandatario por delitos adicionales por los que originalmente fue extraditado (escuchas telefónicas); por lo tanto, no hay violación de la regla.

Concluye la Corte que “la legitimación de Ricardo Martinelli, bajo la Regla de Especialidad, se extinguió luego que se diera el consentimiento expreso de los Estados Unidos a los procesos por lavado de dinero”, a través de notas enviadas por el Departamento de Estado a la Cancillería panameña entre diciembre de 2019 y octubre de 2020.

En la apelación, Martinelli argumenta que el Tribunal de Distrito “se equivocó” y denunció “que se vio perjudicado al tener que enfrentar los dos procesos por lavado de dinero en Panamá debido a las cartas de Heinemann”, refiriéndose a los casos New Business, por el cual mantiene una condena de 10 años y 8 meses de prisión, y Odebrecht, en el que fue llamado a juicio y que está programado para el 17 de febrero del 2025.

El Tribunal de Distrito, admitió la solicitud de los demandados de desestimación de la demanda de Martinelli “por falta de legitimación activa y por falta de jurisdicción sobre la materia conforme al artículo 12(b)(1) de la Regla Federal de Procedimiento Civil, así como por falta de formulación de una demanda conforme al artículo 12(b)(6) de la Regla Federal de Procedimiento Civil”.

Además, resolvió que Martinelli no logró demostrar que su lesión fuera atribuible a los acusados ni que la sentencia declaratoria que solicitó repararía el daño causado por los procesos por lavado de dinero.

En su denuncia, Martinelli también pedía al tribunal de los Estados Unidos revocar la decisión del Poder Ejecutivo de consentir los procesamientos por lavado de dinero en Panamá tras la extradición; sin embargo, la respuesta del Tribunal es que “esta es una función ejecutiva derivada del poder del Presidente (de los Estados Unidos) para conducir asuntos extranjeros”.