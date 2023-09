Juntas comunales y alcaldías recibirán más de 200 millones de la descentralización

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) presentó su presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

En pleno año electoral las juntas comunales y alcaldías del país recibirán unos $223.5 millones de dólares a partir del 1 de enero de 2024. Los fondos serán del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piops) y del impuesto de bienes inmueble, que gestiona la AND.

Así lo dio a conocer el director de la entidad, Edward Mosley Ibarra ante la Comisión de Presupuesto, señalando que este es el monto recomendado por el Mef.

Lo que vamos a presentar es exactamente las aspiraciones de nuestras autoridades locales a través de los diferentes programas que maneja la AND" expresó Mosley Ibarra.

Explicó que para la vigencia fiscal del 2024, habrá un aumento de 20 nuevos corregimientos, lo que quiere decir un incremento de presupuesto. También indiciaron que, se implementaría el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) municipal de inversión, que serían $102 millones 610 mil 455.

El diputado Juan Diego Vásquez dijo que en el calendario que le entregaron de la Comisión De Presupuesto no se encontraba la comparecencia del director de descentralización.

El día de ayer se nos dio un horario en el que no se encontraba la Autoridad Nacional de Descentralización y el propio presidente de la comisión me comentó que por incapacidad médica el no iba a poder asistir el día de hoy" Expresó Vásquez.