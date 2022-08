Largas filas para adquirir productos de la canasta básica en Chiriquí

David, Chiriquí/El mercado de la cadena de frío en la ciudad de David, estuvo abarrotada desde muy temprano por los chiricanos que fueron en búsqueda de buenos precios en productos de la canasta básica familiar.

Félix Delgado quien viajó desde Sioguí, se mostró un poco molesto por la demora en la llegada de los productos a este punto: "vienen muchos de lejos, por lo menos yo vengo de Sioguí, Las Trancas, lejísimo de aquí, para saber que no está el arroz y que no lo han traído, ok que tienen que llevar el arroz hacia el lado de los indios, pero tienen que estar aquí con su arroz temprano para otro público, aquí hay gente que viene de su trabajo rápidamente y ya pierden el día de trabajo".

Por su parte, Germán González, director regional del IMA, enumeró los productos que están disponibles para el consumidor, como arroz, sal, azúcar, aceite, crema de maíz, café, entre otros a módicos precios. Estas ferias se van a mantener en horarios de lunes a viernes de 7:00 am a 2:00 pm y se tiene como plan abrir estas ferias en otros puntos de la provincia chiricana.

Con información de Demetrio Ábrego