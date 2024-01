'No tienen por qué preocuparse' | Cortizo asegura que le pagarán la zafra a los productores

“Los productores no tienen por qué preocuparse en el gobierno de Nito Cortizo”, con esta frase, el jefe del Ejecutivo envió un mensaje de tranquilidad a los productores de arroz luego de semanas de protestas y manifestaciones por el retraso en el pago de sus compensaciones. Cortizo señaló que los productores no tienen que tener dudas que se va a pagar la zafra 2023- 2024 como se ha estado haciendo, no solo en arroz, sino en otros productos. “En estos 55 meses hemos pagado arriba de B/. 300 millones a productores de este país en compensaciones".

Las declaraciones del mandatario llegan justo cuando los productores de arroz y granos básicos de Chiriquí lograron un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para retomar la siembra con el compromiso de que el gobierno cumpla su palabra y desembolse el pago millonario de las compensaciones atrasadas.

Durante una Gira de Trabajo Comunitario en la provincia de Los Santos, Cortizo también se refirió al tema de Cerro Patacón indicando que actualmente se está trabajando en un borrador de términos de referencia con el fin de entregarlo a la nueva administración para que se revise y luego se proceda con una licitación internacional y solucionar este problema que viene de años.

Recalcó que han ido avanzando en el tema de Cerro Patacón luego de la salida de la empresa privada que lo administraba, pero en el último incendio tienen información de que hubo “mano criminal”.

También aprovechó la oportunidad para agradecer a todo el equipo que ha estado controlando el incendio en este lugar como el equipo de Bomberos, voluntarios, Aseo, Fuerza Pública, ya que es un trabajo difícil. “Me siento orgulloso del trabajo que han realizado”.

En el tema de la deuda que se mantiene con proveedores privados, Cortizo explicó que van a tratar que en los meses que faltan se adelante con las cuentas por pagar, incluso con el proceso de ejecución de proyectos.

“Vamos a tener preparado para el proceso de transición los proyectos que están en ejecución, por provincia y circuitos electorales, que incluya el porcentaje de ejecución física, avance en pago y lo que se debe, lo que es importante para la nueva administración”, dijo Cortizo Cohen.

Al preguntarle sobre la inauguración de obras, como la Ciudad de la Salud y la Ciudad de las Artes, el mandatario destacó que es un proceso de darle seguimiento a una cantidad importante de proyectos, independientemente de lo que afectó la pandemia. Dijo que semanalmente le da seguimiento a la ejecución de proyectos y se han ido inaugurando en todos estos meses.