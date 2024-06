Lluvias causan turbiedad en tomas de agua que alimentan algunas potabilizadoras, explica director del Idaan

Ciudad de Panamá/El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Juan Antonio Ducruet, indicó en Noticias AM que el fenómeno de La Niña entró con fuerza en Panamá y que esto afecta las tomas de agua y causa turbiedad en los ríos.

"Fue un fin de semana duro (...) este año el Imhpa ha dicho que ha venido el doble de huracanes, el cambio climático nos va a 'pegar' pasando de un Niño severo a una Niña que ha entrado con mucha fuerza". — Juan Antonio Ducruet - Director del Idaan

El director del Idaan semana que las lluvias causan inundaciones en consecuencia arrastran las capaz de polvo, agricultura y otras actividades.

Esta turbiedad provoca, explica Ducruet, causa que se tengan que detener las plantas potabilizadoras por horas.

También estas acumulaciones arrastradas por los ríos pueden traer elementos que contaminen, este fue el caso de la potabilizadora de Chitré, aseguró Ducruet.

Ducruet señaló que se detuvo la potabilizadora de Chitré tras análisis de los laboratorios y que hasta hoy, miércoles 19 de junio, se tiene a 80% de su capacidad. Sobre esta potabilizadora añadió que ya se licitaron sus mejoras.

"El Idaan ante cualquier riesgo va a parar producción. Nosotros no negociamos calidad contra cantidad, o sea por producir más agua, no vamos a mandar un agua que no cumpla con la norma de agua potable", expresó Ducruet,

El director del Idaan señaló que hay que recuperar los ríos, reglamentar sus usos y proteger los bosques de galería. En el caso del interior del país, son motores de su economía que no se pueden matar.

Nueva administración

Ducruet señaló que la nueva administración del Idaan, bajo el gobierno de José Raúl Mulino, debe buscar la transformación digital de la entidad en las áreas de servicios.

Se debe trabajar en plan maestro que permita la realización de obras rápidas y con financiamiento, expresó Ducruet, que reconoció que costó sacar adelante los proyectos de la entidad, a pesar que ya se tiene estructurada la organización.

Ducruet señaló que apoyará siempre a la organización que le dé prioridad al tema del agua, además de añadir que en el Idaan no se invierten los millones que otras entidades, lo que hace difícil llevar a adelante los proyectos para beneficiar a los panameños.