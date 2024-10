Meduca sustenta presupuesto: escuela ranchos, computadoras, pruebas Pisa e infraestructuras

Ciudad de Panamá/Lucy Molinar, ministra de Educación, acudió este martes a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Fue la primera ministra a la que le correspondió sustentar los fondos que les recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de cara al 2025.

La titular de una de las carteras más importantes del país, pero a su vez la más cuestionada, aseguró que su objetivo no es "gastar" por gastar, sino trabajar en una "reestructuración" institucional para poder invertir en la educación panameña.

Al Meduca se le recomendó un presupuesto de $3,581,855,988, unos 1,400 millones más que el del año en curso. Esta situación causó incomodidad entre algunos diputados de las diferentes bancadas, quienes señalaron que la educación requiere fondos para mejorar los 3,113 colegios oficiales que tiene Panamá, de los cuales más de mil requieren mejoras.

Aurelio Mejía, del MEF, respondió que se está cumpliendo con el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación y a todos los sectores que corresponden; aprovechó para reiterar que "el PIB no representa ingresos".

"Nosotros estamos en un proceso de reestructuración institucional que nos va a permitir hacer un uso correcto de los recursos, y créanme que si nos hace falta un dólar, aquí vamos a estar (…) pero en este momento yo puedo tener el 10% del PIB, pero si seguimos con la estructura que tenemos, donde van a seguir cobrando los muertos, vendiendo títulos, vamos a seguir contratando consultorías (…) nuestra reestructuración nos va a permitir que, por ejemplo, cuando se determine un cambio institucional, ese cambio llegue al último rincón del país. Por eso estamos estructurando a todos los docentes, a todas las escuelas, montando un programa de redes por especialidad y haciendo un "match" para que todo el sistema educativo esté caminando en la misma dirección", explicó.

Planteó que administrativamente están tratando de recuperar el sistema de compra que tiene el Canal, el cual, aseguró, es “más transparente”.

Aseguró que mientras no termine la reestructuración institucional y de compra, no se podrá hacer un buen uso de los recursos.

Sobre las deprimentes y malas condiciones en las que se encuentran algunos colegios, la ministra manifestó que "casi todas" las mejoras se encuentran en el presupuesto. Muchos de los problemas en infraestructura tienen que ver con la no ejecución de los fondos por parte de los directores de las escuelas, con que no existe una cultura de cuidado de las cosas por parte de los estudiantes, y con que, para que se hagan obras en las escuelas, se requiere de un inspector de obra.

“Nuestro empeño no es correr y gastar; sería absolutamente irresponsable (…) vamos a implementar la ley de compras en el Meduca, que tiene que ver con el FECE e infraestructura (...)”

Las aulas ranchos ‘nadie las va a eliminar’

Con respecto a las 340 aulas ranchos que hay en el país, la ministra manifestó que jamás desaparecerán. Reconoció que existe un déficit en estructuras, pero explicó que las aulas ranchos existen porque las familias que viven en lugares de difícil acceso se mudan constantemente.

Recordó que la ley los obliga a que, por cada 15 niños, hay que mandar un maestro. “En mi gestión se hicieron aulas que hoy están vacías porque la gente se mudó. Decir aquí que se van a eliminar las aulas ranchos es venir a mentir vulgarmente; eso obedece a un fenómeno migratorio normal de las comunidades”.

Para contrarrestar esta situación, el Meduca busca integrar cuáles son las escuelas primarias más cercanas para que los niños tengan acceso a culminar un ciclo escolar. “Estamos estudiando dónde se concentra la población, cuáles son las escuelas más accesibles y estableciendo centros medios. “El tema de las áreas rancho no las va a eliminar nadie, mientras la gente se siga mudando (…)”, acotó.

Cabe recordar que la mayoría de estas aulas se encuentran en las áreas comarcales.

Pruebas PISA: ‘Yo nunca dije que se van a eliminar’

En medio de la polémica de que Panamá no participará el próximo año en la prueba PISA, la ministra aseguró que la Prueba PISA no es de conocimiento, sino de competencia, y solo se aplica a niños de 15 años, no a todos los estudiantes del país. Tiene una rigidez cuyos datos no nos dan suficiente información para poder tomar decisiones, cosa que sí sucede con la prueba de la Unesco.

“Yo no he dicho en ningún momento que la prueba PISA se elimina. He dicho que en este momento, en el que estamos empezando cambios, eso no nos ayuda en el proceso de cambios. La otra sí [Unesco, prueba Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE)]. Cuando avance el proceso, volveremos a PISA y a todas las otras (…).”

Las computadoras: ‘Nosotros no podemos comprar directamente al fabricante’

One Laptop per Child (OLPC) será la fundación con la que el Meduca contrató, de manera directa, la cuestionada compra de 379 mil computadoras portátiles (laptops), que serán distribuidas durante el próximo año lectivo 2025 a estudiantes de premedia y media de escuelas oficiales del país, así como a los docentes, a un costo de $242 millones.

Ante los cuestionamientos del diputado de la bancada de Vamos, Betserai Richards, el viceministro justificó la compra a través de un intermediario y no directo al proveedor, porque son más baratas y porque el ministerio no puede comprar directamente al proveedor.

“¿Contactaron o no directamente al fabricante?”, preguntó el diputado, a lo que el viceministro indicó que “No”.

“El fabricante no vende directamente a un cliente, porque ellos no lo permiten; tienen que interactuar a través de un intermediario, proveedor local (…)”, puntualizó el funcionario.

OLPC ha sido cuestionada por supuestas inconsistencias en los reportes y en la entrega de las computadoras a nivel internacional. Precisamente, las quejas radican en que OLPC no ha entregado las computadoras y porque más de mil escuelas no tienen acceso a Internet e, incluso, carecen de electricidad.

No obstante, la ministra Molinar dijo que “ese grupo no lo operan las mismas personas que han sido cuestionadas”.