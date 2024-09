'No se puede dar lo que no se tiene': Mizrachi y Ruiz brindan informe financiero tras señalamientos

El alcalde Mayer Mizrachi y su vicealcalde Roberto Ruiz, salieron al paso de los señalamientos hechos por el diputado Betserai Richards sobre las finanzas del Municipio de Panamá, y los traslados de partidas a las juntas comunales de este distrito.

Mizrachi y Ruiz se hicieron acompañar del Tesorero Municipal que hizo un balance del estado de las finanzas del Municipio, quien aseveró que actualmente hay un déficit entre el 18 y 19%, y el año podría terminar en un 25% de déficit de lo proyectado, por lo que están buscando estrategias para recaudar fondos, como la moratoria que establecen a partir del 16 de septiembre.

En conferencia de prensa, el vicealcalde Roberto Ruiz, tomó la palabra para indicar que desde el principio de esta administración lo primero que se dijo es que había que poner en orden la casa, y eso comenzó con sacrificios propios que se han adoptado a lo interno.

De acuerdo con Ruiz, el municipio estaba funcionando con un presupuesto inflado, el mismo que fue criticado en campaña política.

Ruíz aclaró que la decisión de suspender los pagos fue tomada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que se demandara, en enero, que unas juntas comunales cobraban más que otras y, pese a que desistió de su demanda, el Supremo de Justicia mantiene la suspensión.

“Eso no implica que el levantamiento venga con un cheque de 14 millones de dólares como el que están solicitando de partidas de inversión”, manifestó Ruiz.

Continuó diciéndole a los concejales que dentro de la partida del Municipio se les asignan 49 millones de dólares, entre programas de inversión, y otros gastos.

Destacó que aun cuando se eliminó la planilla transitoria, las juntas comunales contaban con más de 1 millón de dólares para planilla, algo que no considera justo con los contribuyentes.

Lastimosamente han utilizado al Órgano Legislativo de voceros cuando es el Concejo Municipal el que nos fiscaliza, no la Asamblea”, expresó.

Agregó que en julio se consultó al Procurador de la Administración si el Municipio tenía la obligación de pagar el fondo de inversión en caso de que no tuviera los fondos suficientes, y la respuesta fue que no, porque para eso está la ley de contención del gasto público, y con todo eso se adoptaron medidas para otorgarle fondos a las juntas comunales.

“Nos vamos a apegar a la Constitución y a la Ley”, aseveró Ruiz, adelantando que se ha enviado otra consulta al Procurador de Administración para que determine las competencias legales y constitucionales con las que cuentan como gobierno local ante los cuestionamientos de tres o cuatro diputados. Añadió que no dejarán que se menoscabe la autonomía de los municipios.

En tanto, Mizrachi señaló que su administración ha recibido el municipio con más deuda y menos presupuesto, haciendo más con mucho menos, porque les sobre voluntad ciudadana y política, porque se trata de resolver los problemas, afirmando que el gobierno completo está endeudado.

Destacó que no se puede continuar con las malas prácticas de antes, y eso incurre en ser portadores de malas noticias.

Recordó los recortes y las eliminaciones que se han hecho para contener el gasto en estos dos meses de gobierno.

No se puede dar lo que no existe. En números hemos demostrado esto ante concejales, ante diputados, y han convertido esto en un tema político y no de administración pública. Los números hablan por sí solos”, puntualizó el alcalde Mizrachi.