Mesas por la CSS: médicos reiteran que medidas paramétricas no son la solución

Ciudad de Panamá/Las mesas de trabajo por la CSS arrancaron su semana final y aunque se han logrado ciertos avances, nada está escrito en piedra, tal como lo manifestó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. En la sesión de este lunes, se evaluarán las propuestas de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi), la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, grupos de maestros, entre otros.

Francisco Bustamante, relator de la mesa de trabajo por la CSS, indicó que los médicos reiteraron que no quieren la medidas paramétricas y dijeron que no las ven necesario por el solo hecho de que no son la solución.

Además, expresaron que debe haber una gestión más profunda de los ingresos y los impuestos del Estado, para dar un mayor aporte del sistema de pensiones.

En tanto, en la mesa de salud donde estuvieron presentes representantes del sector privado, gremios de enfermeras, Conusi, Conato y asociaciones de pacientes, se trataron dos temas principales. El primero era el papel que juega la Contraloría General de la República en los procesos de compra e hicieron énfasis en que el tiempo es muy extenso y sugirieron reclutar personal especializado para recibir y refrendar los documentos y agilizar este trámite.

Hay sectores que no se encuentran dentro de las mesas y han expresado su preocupación por no sentirse representados, como es el caso del Movimiento Mundo de jubilados y pensionados. Su vocero Guillermo Cortés sugirió descartar la propuesta del sector empresarial de llevar el programa 120 a los 65 al seguro social. Igualmente, que se quiera pasar a todas las mujeres de 45 años y los hombres de 50 años, al programa de cuentas de ahorro individual.

No obstante, el Ejecutivo ha reiterado que quienes quieran presentar sus propuestas sustentadas tienen hasta octubre para hacerlo. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, en noviembre y diciembre, serán utilizadas para debatir la propuesta que saldrá de la discusión de las mesas técnicas.

Entre los avances, podemos mencionar la recopilación de recomendaciones en torno a la compra de medicamentos e insumos, la revisión de facultades de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y de la Comisión Nacional de Medicamentos (Conamed).

Los diversos actores en la mesa, han coincidido en que es necesario eliminar la reelección de los miembros de la junta de esa entidad, restar sus competencias y despolitizar los nombramientos que se hacen en la CSS. Asimismo, se ha considerado incorporar a la Ley 51 del 2005 un mecanismo para que las organizaciones puedan solicitar la renuncia de sus empleados recomendados, así como respetar los nombramientos sindicales y prevenir factores políticos.

Por otro lado, se concluyó como hecho fundamental, el señalar las responsabilidades penales y administrativas por las decisiones que la Junta Directiva adopta y las que omiten definir.

Se ha llegado a conclusiones previas referentes a la compra de medicamentos e insumos, aduciendo que se debería establecer una Fuerza de Trabajo para revisar los enfoques de planificación de la adquisición de medicamentos, incluida la gestión de inventarios, el establecimiento de procedimientos de compra, la revisión de los procedimientos burocráticos y las regulaciones aplicables.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República coincidieron en la importancia de mejorar los sistemas informáticos y una mejor coordinación con las entidades gubernamentales involucradas en el proceso de adquisición de medicamentos.

El Ejecutivo ha recalcado que lo que se busca con las mesas es obtener una propuesta única y las conversaciones que se están teniendo son para mejorar lo que ya tenían planificado implementar.