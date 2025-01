Metapneumovirus: Epidemiólogos afirman que cantidad de casos reportados en China son normales

Ciudad de Panamá/Han sido muchos los reportes que se han visto en redes sociales sobre la existencia de brotes de metapneumovirus en algunas zonas de China; sin embargo, especialistas recalcan que no se trata de un virus nuevo, ya que existe desde hace más de 20 años y circula en todo el mundo cada año.

Jaime Sevillano, epidemiólogo del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) les respondió que en China no ha reportado un incremento en lo que son las enfermedades respiratorias "fuera de lo normal".

Por su parte, Xavier Saéz-Llorens, infectólogo y pediatra, recordó que China y todo el hemisferio norte viven en el invierno y en el invierno siempre aumentan las infecciones respiratorias y son varios virus que aumentan, no solo el metapneumovirus. "Aumenta el virus de la influenza, que es el de la gripe; aumenta el virus respiratorio sincicial, que es bien conocido; también en nuestro medio se están dando incluso todavía casos del virus del SARS que causa el covid", dijo el infectólogo.

Con lo anterior, el mensaje sobre el surgimiento de una nueva pandemia es claro: no debe haber preocupación en la población.

"Una pandemia por este virus es, o sea, en este momento realmente no existe tal preocupación porque ya es un virus conocido, Como dije anteriormente, tiende a causar infecciones relativamente leves, no, así que ahora mismo no hay ninguna situación de alarma con respecto a otra pandemia por este virus", explicó Saéz-Llorens.

Los grupos vulnerables, como pasa con otras enfermedades, son los niños, las personas de la tercera edad y personas inmunocomprometidas por enfermedades crónicas.

Reiteran el llamado a acudir a centros hospitalarios para que un médico haga un diagnóstico adecuado en caso de presentar algún síntoma y no automedicarse.

Con información de Jorge Quirós