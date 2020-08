Sin metas claras, entidades piden incremento de presupuesto para el 2021

Relacionados Ministro de Economía comparece ante la Comisión de Presupuesto de la AN

Detalló que, en el caso de la AN, el presupuesto ha reflejado un aumento de 8 millones de dólares.

Ese incremento, explica, no es en el área de funcionamiento, planilla dietas y viáticos, sino en otros rubros como modernización y equipamiento institucional, que a la fecha no se conoce en qué consiste, porque la AN aún no ha hecho la sustentación.

En lo que han visto, hay instituciones cuyos presupuestos no representan la realidad nacional porque mantienen el mismo precio para combustible o incluso más.

En el caso del Ministerio de Seguridad (Minseg), donde el aumento del presupuesto sería de 80 millones de dólares, Silva manifiesta que no está tan de acuerdo.

Detalla que el Minseg refleja aumento en la planilla, alquileres, celulares, viáticos al interior y el exterior, alimentos y bebidas, además de casi 2 millones de dólares en becas.

“Es decir que mantienen aumentos en diferentes rubros que en tiempos de pandemia podrían recortarse”, expresó el parlamentario.

También se refirió al caso de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que pide más de 20 millones de dólares de presupuesto. Esa entidad, dice Silva, no ha bajado los gastos de presupuestos de dietas, viáticos ni de junta directiva.

En el caso de la Autoridad de los Recursos Acuáticos, pide 24 mil dólares para el pago de celulares y pasa de 0 a 5 mil dólares en impresiones. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información dobla su presupuesto en publicidad e incrementa en alimentos y bebidas.

Sin embargo, al Ministerio de Ambiente, se le aplica un recorte que le afecta en la ejecución de diferentes programas que desarrollan y “ es así como se revelan las prioridades del Estado”.

Otras de las cosas que se han visto, es la falta de metas. Resaltó que ni siquiera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó metas, lo que quiere decir que se está dando dinero “simplemente por darlo”, sin saber cómo el uso de los fondos va a ayudar a reducir la pobreza, el analfabetismo y la necesidad de alimentos en la mesa de los ciudadanos.

De hecho, los representantes de pocas entidades han podido responder al cuestionamiento de cuáles son las metas.

Las vistas presupuestarias consisten en la presentación del presupuesto de cada institución para el próximo año. Hay entidades que han manifestado estar de acuerdo con el monto, pero otras no por el recorte que les ha aplicado el Ministerio de Economía y Finanzas.

En la Comisión de Presupuesto escuchan la presentación de cada representante de entidades, para ver si tienen alguna propuesta de modificación.