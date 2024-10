Extracción de árboles de pino Caribe en Las Minas es legal, asegura MiAmbiente

Ciudad de Panamá/La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Herrera confirmó que es legal la tala de árboles de Pino Caribe en el área del Ñuquito en Las Minas, provincia de Herrera, puesto que trata de árboles que pertenecen a una plantación privada, la cual se encuentra fuera de los límites de la Reserva Forestal de El Montoso.

"De acuerdo con los informes, los propietarios se encuentran realizando los trabajos de manera legal, sin embargo, la plantación, como es colindante con la reserva y está cercana a nacientes de ríos, genera un gran impacto visual, razón por la cual, los funcionarios de MiAmbiente en Herrera reiteran a la población, que tal aprovechamiento, corresponde a una actividad económica privada fuera de la Reserva de El Montoso", cita un comunicado de la institución.

La respuesta de la entidad se emite tras recientes inquietudes sobre este tipo de tala. No obstante, siguiendo los lineamientos de ley y tomando como valiosas las inquietudes de la ciudadanía, se han girado instrucciones a los técnicos de la Agencia de Las Minas, guardaparques de la Reserva Forestal de Montoso y a la Policía Rural, Turística y Ambiental, para garantizar que la extracción se realice únicamente a los árboles cultivados de Pino caribe, por lo cual, permanecerán en el sitio, para verificar que no se tale ningún árbol nativo.

De acuerdo con MiAmbiente, el aprovechamiento forestal de plantaciones cultivadas en fincas privadas está contemplado en la Ley No. 1 de 1994 y en la Resolución de Junta Directiva No. 05-98 de 22 de enero de 1998, “Por la cual se reglamenta la Ley No. 1 de 3 de febrero de 1994, y se dictan otras disposiciones”, y en la Ley No. 24 Ley 24 del 23 de noviembre de 1992, por la cual se establecieron incentivos a la reforestación en la República de Panamá.

En este caso, basado en lo anterior, según MiAmbiente, esta plantación privada puede realizar el aprovechamiento de los árboles cultivados en plena conformidad con las regulaciones de Aprovechamiento Forestal Sostenible vigentes en el país, por lo que los árboles extraídos cuentan con Registro Forestal, y el propietario puede realizar el aprovisionamiento con fines comerciales.