MiCultura y la UTP culminan programa de formación en economía creativa con más de 80 proyectos

MiCultura y la UTP buscan fortalecer el liderazgo comunitario, impulsar nuevos emprendimientos, preservar las tradiciones y generar oportunidades de desarrollo cultural y económico en distintas regiones de Panamá.

Ciudad de Panamá/Más de 80 propuestas orientadas a convertir el talento, los conocimientos y las tradiciones culturales en oportunidades de desarrollo comunitario fueron presentadas durante la primera edición del programa Formación de Formadores en Economía Creativa, impulsado por el Ministerio de Cultura (MiCultura) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

La iniciativa, desarrollada a través de la Dirección Nacional de Economía Creativa de MiCultura, consistió en un curso gratuito de 78 horas de formación virtual, dirigido a gestores culturales, líderes comunitarios, emprendedores y funcionarios, con el propósito de crear una red nacional de agentes multiplicadores de conocimientos.

Durante septiembre y octubre, los participantes recibieron clases dos veces por semana, en las que compartieron experiencias y adquirieron herramientas con especialistas nacionales e internacionales. El proceso culminó con un encuentro presencial que reunió a más de 90 participantes en el campus central de la UTP.

La capacitación estuvo enfocada en dos áreas principales: el aprovechamiento de la economía creativa como motor de desarrollo cultural, social y económico, y la formación de los participantes en el diseño, evaluación e impartición de cursos, talleres y seminarios para transmitir sus conocimientos en sus comunidades.

El coordinador y asesor del Ministerio de Cultura, Gerardo Neugovsen, explicó que también se trabajó en el diseño y formulación de proyectos, lo que permitió presentar más de 80 propuestas individuales y grupales.

Entre las iniciativas figuran la enseñanza de la confección de tembleques, la formación de jóvenes de Portobelo en técnicas de talla artesanal en madera y la capacitación de emprendedores turísticos de Azuero para desarrollar modelos de negocio sostenibles.

También se presentaron propuestas para acompañar a 20 artesanos en el codiseño, la protección ética y la digitalización de sus piezas mediante herramientas de realidad aumentada.

Los graduados proceden de distintas regiones del país, entre ellas Colón, Veraguas, Chiriquí, Herrera, Panamá Centro y Panamá Oeste, así como de las comarcas indígenas. La formación busca que puedan identificar oportunidades en sus comunidades, transmitir conocimientos y promover actividades que generen ingresos a partir de la identidad cultural.

Por su parte, Yigo Sugasti, coordinador de la Dirección de Economía Creativa de MiCultura, destacó la importancia de fortalecer las capacidades de los gestores y líderes comunitarios para convertir sus ideas en proyectos sostenibles.

“Cuando brindamos herramientas a nuestros gestores culturales y líderes comunitarios, contribuimos a que el talento que existe en cada región encuentre nuevas oportunidades. Detrás de cada emprendimiento hay una historia, un conocimiento y una identidad cultural que pueden generar beneficios para las familias y sus comunidades”, señaló.

Con esta primera promoción, MiCultura y la UTP buscan fortalecer el liderazgo comunitario, impulsar nuevos emprendimientos, preservar las tradiciones y generar oportunidades de desarrollo cultural y económico en distintas regiones de Panamá.