Ministerio de la Presidencia volverá a tener las riendas de la Oficina de Electrificación Rural

Panamá/La Oficina de Electrificación Rural (OER) regresará a manos del Ministerio de la Presidencia, después de haber sido trasladada al Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante la administración pasada, como parte del proceso de “descentralización” de las entidades del Estado.

La decisión fue avalada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante el Decreto Ejecutivo 478 del 5 de agosto, y empezará a regir a partir del 1 de enero de 2025.

Este traslado de competencias, de acuerdo con lo planteado en el Decreto Ejecutivo, busca “garantizar una eficiente administración de los proyectos de electrificación en las áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas. Por ello, es viable adscribir la Oficina de Electrificación Rural (OER) al Ministerio de la Presidencia”.

Por ello, se estableció que tanto el personal, los bienes y los recursos administrativos de la Oficina de Electrificación Rural pasen a formar parte del Ministerio de la Presidencia a partir de la vigencia fiscal 2025.

Además, se indica que el Ministerio de la Presidencia consignará dentro de su presupuesto anual la partida necesaria para garantizar la ejecución de los proyectos que surjan de la Oficina de Electrificación Rural.

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar las adecuaciones administrativas, presupuestarias y financieras que se requieran, para lo cual deberán ser incorporadas en el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2025 las partidas presupuestarias correspondientes”, se lee en el decreto.

El traslado al MOP

La OER se creó a través del Decreto Ejecutivo No. 29 del 27 de agosto de 1998, como un organismo administrativo adscrito al Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, en septiembre de 2020, mediante el Decreto Ejecutivo No. 590 del 23 de septiembre, la Oficina fue trasladada al Ministerio de Obras Públicas.

Precisamente, esta Oficina ha sido objeto de críticas por la discrecionalidad con que se manejan los proyectos de electrificación en el país, pues estos proyectos en alguna medida solo benefician a promesas de los gobernantes y políticos de turno y no a las reales necesidades de las comunidades. En la actualidad, el encargado de la OER es el ingeniero Antonio Clement.

En 2022, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, prohibió a la OER usar el dinero de los aportes de los agentes del mercado de energía eléctrica para gastos administrativos, tras responder una consulta de Alejandro Alessandría, en ese entonces director general de la Oficina en mención.

La consulta planteaba, en ese momento, era si esos fondos podrían ser usados para alquilar vehículos adecuados para movilizarse en las comarcas y zonas rurales donde ese despacho tiene proyectos, así como para pagar los viáticos del personal que levanta la data de los indicadores de las obras y la compra de equipos de seguridad para el personal que inspecciona los proyectos.

De acuerdo con el Procurador, la norma es clara: el artículo 91 de la Ley 6 de 1997, modificada por la Ley 194 de 2020, prohíbe que los dineros provenientes de los aportes de los agentes del mercado de energía eléctrica sean usados en asuntos administrativos.