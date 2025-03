Ministerio de Salud revela la situación epidemiológica del país: dengue y malaria lideran los casos

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, presentó el informe correspondiente a la semana epidemiológica N°7 (9 al 15 de febrero de 2025), detallando la situación de diversas enfermedades en el país como el zika, dengue, chikungunya, leishmaniasis, malaria, hantavirus, leptospirosis, el gusano barrenador, entre otros.

El grupo de enfermedades como las bronconeumonías, neumonías y enfermedades causadas por coronavirus, catalogadas como Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), reportó 303 nuevos casos, con un total acumulado de 2,593 en lo que va del año.

Dengue

Hasta la semana epidemiológica N°7, se han acumulado 2,508 casos de dengue a nivel nacional. De estos, 2,242 corresponden a dengue sin signos de alarma, 245 con signos de alarma y 21 casos graves. Además, se han registrado dos defunciones en lo que va del año, una en Panamá Este y otra en Panamá Oeste.

Sobre el zika, no se notificaron casos en la semana 7 de los años 2025 y 2024. En lo que va del año, se registra un caso acumulado. De igual forma, con el chikungunya no se notificaron casos en la semana 7 del 2025, por lo que no hay acumulados. La leishmaniasis, durante el periodo antes descrito, registró 31 casos, en comparación con los 16 casos notificados en el mismo periodo del 2024. El total acumulado en 2025 asciende a 175 casos.

También se notificaron 67 casos de malaria, con un acumulado de 1,379 casos en lo que va del año.

De la enfermedad por virus Oropouche se registraron 15 casos, alcanzando un total acumulado de 163 casos en el 2025. Cabe destacar que estas cifras pueden fluctuar debido a la actualización progresiva de las muestras analizadas.

Hasta el momento, los casos por fiebre de hantavirus se mantienen en dos, sin nuevos casos reportados. En tanto, por el síndrome cardiopulmonar por hantavirus tampoco se reportaron nuevos casos, y la cifra se mantiene en un caso en todo el año.

También se mantiene un acumulado de 13 casos de leptospirosis, sin reportes de nuevos pacientes.

A la fecha, se registra un nuevo caso del gusano barrenador en humanos, elevando el acumulado del año a 17 casos.

La viruela símica (Mpox) se mantiene sin reportes en lo que va del 2025.

El Ministerio de Salud reitera la importancia de la participación comunitaria en la prevención y control de estas enfermedades para reducir su propagación.