Minsa implementa sistema de consultas virtuales en el centro de salud de Las Palmas

La teleconsulta busca facilitar la atención a pacientes que por motivos climáticos en la región, no pueden asistir a las instalaciones a recibir atención médica.

Provincia de Veraguas/El Centro de Salud de Las Palmas implementa un nuevo método de consulta antes de las fuertes lluvias que se están dando en esta área de la región. Se trata de una estrategia que permite brindar la atención médica general de manera virtual a la población del distrito, ofreciendo respuesta directa a la persona que necesite de algún tipo de atención.

La teleconsulta es un nuevo sistema implementado en este centro de salud, que busca facilitar la atención a pacientes que por motivos climáticos no pueden asistir a las instalaciones a recibir atención médica.

El director regional, Xavier Antonio Torres Domínguez, destacó que con la contingencia que se vive en la provincia de Veraguas debido a las fuertes lluvias, inundaciones y derrumbes, la teleconsulta ha permitido brindar la atención de medicina general a la población del distrito de Las Palmas. Torres indicó que la atención se ha realizado de manera fluida y coordinada con el personal que se mantiene en la instalación de salud.

Por recomendación y aviso de las autoridades competentes, no está permitido el tránsito en las vías de acceso a Las Palmas, lo que dificulta la llegada del personal que no reside en el área, pero esta estrategia no se ha visto interrumpida gracias a la nueva acción de las llamadas virtuales.

La atención en esta instalación de salud se mantiene brindando el servicio con normalidad vía internet, por previa coordinación con los equipos de enfermería, registros médicos, farmacia, que están presentes en el centro de salud de Las Palmas, los equipos de Provisión de Servicios, Informática Regional y la Dirección Médica que trabajan en esta acción.

Recordemos que la provincia de Veraguas se mantiene en alerta roja por las lluvias que han estado cayendo frecuentemente y todos los desastres naturales que han sido causados por estas precipitaciones, por lo cual actualmente el país se mantiene en estado de emergencia por la tormenta.

El Gobierno Nacional declaró un estado de emergencia en todo el territorio panameño tras una sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete, en respuesta a la grave situación provocada por las intensas lluvias que han azotado al país en las últimas semanas.

Actualmente, el país seguirá afectado por la tormenta tropical Sara que fue anunciada ayer por parte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhp), debido a esto, las masas de aires húmedos de la tormenta mantendrá el territorio con aguaceros acompañadas con actividad eléctrica.

Se hace un llamado a la población a seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Sinaproc, dado que los suelos ya presentan un alto porcentaje de saturación de agua, existe un riesgo elevado de incremento en los niveles de ríos y quebradas, así como posibles deslizamientos, durante los episodios de lluvias, también pueden registrarse ráfagas de vientos fuertes, además de actividad eléctrica.