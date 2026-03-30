Muere guía turístico por inmersión mientras practicaba snorkel en Coiba

MiAmbiente indicó que mantendrá la coordinación con las autoridades competentes para las diligencias correspondientes, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía a tomar medidas de precaución al realizar actividades acuáticas.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó sobre el fallecimiento de una persona tras un incidente por inmersión registrado en los alrededores de Playa Ranchería, en el Parque Nacional Coiba.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho fue notificado en horas de la tarde mediante radiocomunicación, cuando se alertó que una persona estaba recibiendo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el sitio.

Ante la emergencia, la embarcación Coral XII se movilizó con guardaparques y agentes de la Policía Ambiental hacia el área para verificar la situación.

Al llegar, los equipos observaron a un ciudadano extranjero practicando maniobras de RCP. Sin embargo, tras aproximadamente 10 minutos de esfuerzos continuos, se determinó que la persona ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada muerta en el lugar.

De manera preliminar, se conoció que el fallecido era un guía de turismo que, al momento del incidente, realizaba actividades de snorkel en la zona.

MiAmbiente indicó que mantendrá la coordinación con las autoridades competentes para las diligencias correspondientes, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía a tomar medidas de precaución al realizar actividades acuáticas.

La entidad lamentó profundamente lo ocurrido en este importante parque marino, uno de los principales destinos turísticos y ecológicos del país.

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