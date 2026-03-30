Refuerzan vigilancia en playas de Coclé durante Semana Santa; advierten restricciones en Juan Hombrón

Las autoridades exhortan a la población a seguir las recomendaciones de seguridad y respetar las normas establecidas para prevenir accidentes y garantizar un desarrollo seguro de las actividades recreativas durante estas fechas.

Las autoridades intensifican los operativos de seguridad en playas de la provincia de Coclé ante la alta afluencia de visitantes por la Semana Santa, con medidas especiales en zonas como playa Juan Hombrón y Santa Clara.

En Juan Hombrón, las autoridades recordaron que no se cuenta con cobertura del Sistema Nacional de Protección Civil, por lo que la vigilancia recaerá en unidades del Servicio Nacional Aeronaval, quienes brindarán seguridad en el área durante estos días.

Los estamentos de seguridad hicieron un llamado a los bañistas a mantenerse atentos a la señalización, especialmente al color de las banderas, que indican las condiciones del mar y el nivel de riesgo para ingresar al agua.

Personal del Servicio Aeronaval de Coclé recomendó a las personas evitar el consumo de bebidas alcohólicas en playas y sobre todo tener a una persona responsable de los niños debido a los fuertes oleajes que habrá durante estos días.

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Solicitó comprensión a los bañistas, debido a que los llamados que realiza el personal de la Tarea de Fuerza Conjunta es para salvaguardar sus propias vidas.

Además, se reiteró que en playa Juan Hombrón se mantiene vigente un decreto alcaldicio que prohíbe los paseos hacia esta zona, por lo que las autoridades insisten en acatar las disposiciones para evitar incidentes.

Por su parte, en playa Santa Clara, el Sinaproc sí desplegará personal, ante la expectativa de una alta concurrencia de visitantes durante la Semana Mayor, uno de los periodos con mayor movilización de personas hacia destinos turísticos del país.

Las autoridades exhortan a la población a seguir las recomendaciones de seguridad y respetar las normas establecidas para prevenir accidentes y garantizar un desarrollo seguro de las actividades recreativas durante estas fechas.

Información de Natali Reyes