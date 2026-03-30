El Canal, en el centro de la agenda de seguridad entre Washington y Panamá

La seguridad del canal de Panamá continúa siendo un punto estratégico dentro de esta agenda, dada su relevancia para el comercio mundial y la estabilidad económica regional.

El comandante general del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, se encuentra en Panamá en una visita oficial centrada en reuniones con altos dirigentes gubernamentales para abordar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico y la defensa del canal de Panamá.

De acuerdo con información difundida por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, el encuentro forma parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad, considerada clave para enfrentar amenazas regionales y fortalecer la estabilidad en el hemisferio occidental.

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Durante su estadía, Donovan sostendrá conversaciones con autoridades panameñas, incluyendo representantes del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, con el objetivo de evaluar los avances en operaciones conjuntas contra el narcotráfico, así como estrategias de defensa y protección de infraestructuras críticas.

Durante su llegada, Donovan expresó su interés en reunirse con los miembros de nuestro Grupo de Ataque del portaaviones Nimitz en Panamá. El USS Nimitz y el destructor de misiles guiados USS Gridley.

"Son activos poderosos en el arsenal de nuestra nación. Su presencia en la región es una firme demostración de nuestro compromiso de aplicar una fricción sistémica total contra los cárteles y garantizar un hemisferio occidental seguro y estable", destacó Donovan.

Estados Unidos y Panamá mantienen una relación estrecha en temas de seguridad, especialmente en el combate a redes de tráfico ilícito que utilizan la región como ruta. La visita del jefe del Comando Sur se produce en un contexto en el que ambos países buscan reforzar mecanismos de cooperación para enfrentar estos desafíos de manera coordinada.

La seguridad del canal de Panamá continúa siendo un punto estratégico dentro de esta agenda, dada su relevancia para el comercio mundial y la estabilidad económica regional.