Por caso de Rosa Rodríguez, piden aumento de penas ante incremento de femicidios en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/La violencia, atrocidad y saña, aunados al nivel de odio con los que se acabó con la vida de Rosa Rodríguez, hacen un llamado a la reflexión, tanto a la sociedad como a las autoridades panameñas, para analizar cómo se está luchando por proteger los derechos de la mujer, niños y adolescentes en el país.

Así lo manifestó la abogada Zuky Yard, quien insistió en que la cantidad de años de cárcel que se imponen en el país por delitos atroces como el femicidio, siguen redundando en penas muy bajas.

Decir que las penas en nuestro país son altas… 25 a 30 por el delito de femicidio, para una persona que le quita la vida a una joven, que no le estaba haciendo daño a nadie, es muy poco tiempo… — Zuky Yard - Abogada litigante

Aunque la jurista reconoce que el aumento o no de las penas en el país no va a mejorar las conductas, resaltó que el daño que se está evidenciando en estos actos no es proporcional a la pena que se impone. Esto, tomando en cuenta que en estos casos de femicidio hay muchos menores que quedan en la orfandad y no están siendo asumidos por el Estado.

En estos escenarios salta a la mente la pregunta de ¿Qué hace el Estado panameño con los hijos de las mujeres asesinadas? Para Yard, deben existir programas que colaboren y ayuden a esos menores que quedan en la orfandad

Hay instituciones que no pueden ser politizadas y jugar su rol beligerante y garante de la protección de derechos, sobre todo cuando se trata de menores de edad, manifestó la abogada.

Agregó que en este caso es oportuno el pronunciamiento del Senniaf y del Mides en cuanto al futuro de la hija de Rosa y los planes que ejecutarán para apoyarla.

La muerte de Rosa se confirmó el pasado 25 de julio, tras permanecer 5 días en cuidados intensivos, con quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo.

La mujer de 25 años de edad, falleció luego de ser rociada con gasolina y posteriormente incendiada, mientras dormía dentro de un local ubicado en el sector de Ojo de Agua, distrito de San Miguelito.

De enero a junio de este año en el país se han registrado 9 femicidios y 11 muertes violentas contra mujeres.

La figura de femicidio regulada por el país a través de la Ley 82 del 2013, trata de la muerte de la mujer que es asesinada por su pareja, por su condición de ser fémina.

En tanto, la muerte violenta se declara en los casos donde la mujer fue asesinada al verse vinculada en algún tipo de actividad delictiva.