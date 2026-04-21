Mulino objeta parcialmente proyecto de ley sobre turismo deportivo y lo devuelve a la Asamblea

El proyecto deberá ahora ser reconsiderado por la Asamblea, que decidirá si acoge las objeciones del Ejecutivo o insiste en la aprobación del texto original.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, objetó parcialmente el proyecto de ley 331, que busca desarrollar y fomentar el turismo deportivo en Panamá, al considerarlo “inconveniente e inexequible” en varios de sus artículos.

La decisión del Ejecutivo implica la devolución de la iniciativa a la Asamblea Nacional de Panamá para que los diputados analicen y reconsideren las observaciones planteadas.

De acuerdo con una misiva enviada al presidente del Legislativo, Jorge Luis Herrera, el mandatario argumentó que, tras revisar los aportes de diversas instituciones, se detectaron disposiciones que podrían generar “desorganización institucional, superposición de competencias, vulneración de la autonomía municipal y riesgos fiscales”.

Te puede interesar: Un muerto y tres heridos en balacera en centro penitenciario La Joya

Observaciones institucionales

El análisis del Ejecutivo se basó en recomendaciones de entidades como el Ministerio de Educación de Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá, Pandeportes, la Universidad de Panamá, la Alcaldía de Panamá, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, el Ministerio de Salud de Panamá, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

Artículos objetados

El Ejecutivo objetó por inconveniente el numeral 3 del artículo 4, el artículo 5 y el numeral 8 del artículo 12. También cuestionó disposiciones relacionadas con certificación, control sanitario y promoción de la salud contenidas en los artículos 5, 8, 16, 27, 31, 33 y 34.

Según explicó Mulino, el proyecto no establece de forma clara que las autorizaciones sanitarias sean un requisito previo para certificar circuitos turísticos deportivos, lo que podría permitir la validación de actividades sin cumplir con las normas de salud vigentes.

Objeciones por inconstitucionalidad

Además, el mandatario objetó por inexequibles, y también por inconvenientes, los artículos 8 y 19. Este último proponía la creación de un Fondo Nacional de Turismo Deportivo.

Mulino advirtió que, aunque el objetivo del fondo es positivo, su formulación presenta “serias deficiencias desde el punto de vista técnico, administrativo y constitucional”.

El proyecto deberá ahora ser reconsiderado por la Asamblea, que decidirá si acoge las objeciones del Ejecutivo o insiste en la aprobación del texto original.