La primera batalla ganada por el movimiento popular en la mesa única del diálogo fue el acuerdo de una serie de medidas que ayudaran a reducir el costo de la canasta básica familiar. Tras días de intensas negociaciones, el Ejecutivo firmó dos decretos respecto al control de precio de una lista de 72 productos de la canasta básica.

No obstante, los nuevos precios de estos productos, no entrarán en vigor de manera inmediata. ¿Cómo se implementarán las medidas?, ¿En dónde se podrán obtener los productos subsidiados? ¿Terminará afectando la producción nacional el control de precios?, son preguntas que mantienen a la expectativa a los usuarios, comerciantes, productores y empresarios.

En este contenido, te compartimos todo lo que necesitas saber sobre el control de precio y su implementación.

Decretos

Los productos han sido divididos en dos grupos y en dos decretos distintos. Tenemos el grupo de productos importados y de aseo personal, que suman 17, y los Productos Panamá, que son alimentos de producción 100% local.

Productos importados

Los productos importados y de aseo personal como el papel higiénico, jabón de baño y toalla sanitaria ahora no pagan impuesto de importación, por lo que se espera que comprarlos sea más barato, para ello tendrán un porcentaje máximo de hasta un 20% de comercialización por unidad de venta, es decir que el comercio no los podrá vender excesivamente más caro que al precio al que lo adquiere.

Productos Panamá

Los Productos Panamá, son alimentos de producción 100% local. Se podrán encontrar en las ferias del IMA y en las tiendas de todos los mercas. Sus precios, deben ser un 25% menor que el precio habitual del mercado. Esto será calculado por medio de los monitoreos de precios que publica cada mes la Acodeco.

Duración

La duración de este congelamiento y control de precios, para ambos grupos de productos tendrá una duración de 6 meses, a partir de este agosto, se deja abierta la posibilidad de extenderlo cada medio año.

Los precios

Los nuevos precios no se verán de inmediato y tampoco de manera simultánea. De acuerdo con el gobierno los productos importados y de limpieza, deberán tener sus nuevos precios esta misma semana, antes del miércoles, mientras que los productos panamá se podrán encontrar a partir de la próxima semana.

Algunos puntos siguen generando dudas

En este primer día de entrada en vigencia de los decretos ejecutivos 16 y 17 del Ministerio de Comercio e Industrias, y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, respectivamente, no hubo vocería del gobierno para aclarar algunos puntos que generan dudas en cuanto a las nuevas normas.

Por ejemplo, no se precisa qué producto específico se regulará, en cuanto a categoría ni su rango de precio, ni tamaño, entre otros puntos. Ante estas dudas, el Sindicato de Industriales consideran que el sector privado debió entrar en la discusión, ya que el Gobierno no tiene cómo garantizar que no haya desabastecimiento, y por otra parte, no se descarta que haya aumentos en los productos no regulados.

Productos Panamá: ¿Cómo se implementará?

El reloj está en cuenta regresiva para la implementación del programa “Productos Panamá”, si tomamos en cuenta que el decreto 17 publicado en la Gaceta Oficial el 18 de julio contempla que se ejecutará en todas las tiendas y agroferias del IMA, incluyendo las tiendas del IMA en todos los mercas a nivel nacional, en tiendas, minisúper y abarroterías en las comarcas. Además, en el artículo 7 se establece que empezará a regir diez días después de su promulgación. Sin embargo, a 8 días desde que se promulgó en Gaceta Oficial aún no se ha definido específicamente dónde se van a vender los productos con precios de descuento a la población, en momentos que ya escasean o los precios son altos.

*Con información de los periodistas Isaías Cedeño, Emilio Batista y Elizabeth González*