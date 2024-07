Nitu Pérez Osuna habla sobre su exilio de Venezuela: ' Me cercenaron el derecho a votar'

Ciudad de Panamá/La periodista y escritora venezolana, Nitu Pérez Osuna, se refirió a las situaciones políticas que la llevaron a vivir en el exilio desde hace varios años.

Los motivos que forzaron la salida de Pérez Osuna de Venezuela se debieron a su posición crítica, por la cual fue perseguida y expulsada de varios medios de comunicación.

“Llegó un momento en una madrugada que mi marido me dijo: te tengo que sacar del país, tenemos ordenes de captura. Lo acaba de mandar un amigo digamos, y ese día nos fuimos”, contó en el programa Radar.

Relató que, en ese momento llegó a Colombia sin documentos personales porque todos estaban anulados por el gobierno venezolano, pero el gobierno colombiano la protegió hasta llegar a Panamá, en donde ya reside desde hace seis años.

Elecciones en Venezuela

Por otro lado, habló sobre la tensa situación que vive hoy el país del Sur, por la celebración de los comicios presidenciales, en donde se enfrenta Nicolás Maduro, contra el candidato de oposición Edmundo González Urrutia.

Detalló que de los 8 millones de venezolanos que viven en otros países, solo se le permitió votar a unos 70 mil, y las últimas encuestas reales apuntan a que el 70% de los votantes están con la dupla de Machado y Urrutia, mientras que solo un 30% con Maduro.

Recalcó que el gobierno de Venezuela se ha dedicado a realizar fraudes electorales durante los últimos años. “Yo no soy una abstencionista, a mí me cercenaron el derecho a votar”, subrayó Pérez Osuna.

Resultados electorales

La escritora señala que en esta ocasión hay una posibilidad real de derrotar al régimen de los chavistas, sin embargo, los resultados electorales podrían ser manipulados, como ha ocurrido en otras ocasiones. Explica que antes, nunca se les ha permitido (a los venezolanos) escrutar los votos como se debe, y siempre ha habido una desconfianza con los resultados electrónicos.

"Siempre hay algo que pasa en medio de la noche para que no se den los resultados, nadie sabe lo que pasa, siempre la oposición va ganado, hay un apagón, se cae el internet y cuando aparece, ganó el régimen", indicó.

Al ser consultada sobre que pasaría si la oposición gana, es muy posible que Maduro no acepte la derrota por las advertencias que ha hecho sobre el "baño de sangre" si el no gana, no obstante, su fuerza se ha ido debilitando porque ha perdido a varios de sus aliados políticos.

"Maduro no solamente perdió el apoyo de sus colegas en América Latina, sino que perdió en la calle absolutamente. Lo mejor que podría hacer es negociar su salida inmediata del país", apuntó Pérez Osuna.

A su juicio, la razón por la que el régimen ha gobernado durante 25 años, es porque han habido errores de la oposición, en donde las luchas se apaciguaron en muchas ocasiones y "volvían siempre a lo mismo, unas elecciones que no eran elecciones, sino asignaciones".