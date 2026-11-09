Ordenan detención provisional a colombiano requerido por Estados Unidos por caso de narcotráfico

Se mantiene ciudadano colombiano detenido mientras avanza el proceso de extradición solicitado por la justicia estadounidense.

Un ciudadano colombiano quedó bajo detención provisional en Panamá, luego de que las autoridades judiciales ordenaran su arresto con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por el presunto delito de conspiración para importar cocaína.

La decisión se produjo después de que el Tribunal Superior de Apelaciones legalizara su aprehensión el pasado 7 de noviembre de 2026, a solicitud de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación.

El ciudadano es requerido por las autoridades estadounidenses en virtud de una orden de captura emitida por el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, que lleva adelante el proceso relacionado con la presunta actividad delictiva.

Tras la legalización de la aprehensión, se ordenó mantener la detención provisional con fines de extradición, mientras avanzan los procedimientos correspondientes para atender la solicitud presentada por Estados Unidos.

La Procuraduría General de la Nación informó que continuará ejerciendo las acciones penales correspondientes dentro del marco de la Constitución y las leyes panameñas.

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