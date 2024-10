Pacientes presentan dudas sobre proceso de prescripción de medicamentos restringidos ¿Qué dice la CSS?

Ciudad de Panamá/La señora Deni Ortega sufre de la presión, antes se atendía en Aguadulce, sin embargo, ahora al intentar retirar sus medicamentos en la ULAPS de Juan Díaz se ha vuelto toda una confusión.

"A mí se me sube la presión y me mandaron amlodipino, como yo estaba en Aguadulce, allá me recetaron perindopril, ahora no me pueden dar el medicamento porque no tengo el protocolo, porque tiene que ser el cardiólogo, medicina interna, entonces me voy a morir porque no tengo los medicamentos", aseveró la señora Deni.

Ante los señalamientos hechos por los pacientes sobre la dispensación de medicamentos de uso restringido, la CSS aclaró que la prescripción de estos medicamentos está reservada para médicos especialistas, lo cual solo puede ser obviado en casos específicos.

"La última norma que tenemos es del 10 de julio del 2024", indicó ante estas interrogantes, Eric Ulloa, presidente de la Comisión de Farmacoterapia de la CSS.

Entre las excepciones figura que los medicamentos de uso restringido pueden ser recetados por médicos generales mediante un protocolo siempre que el paciente haya sido atendido con anticipación por un especialista y tenga por lo menos una receta despachada por este.

"El especialista puede hacer una receta por 12 meses, si lo va a hacer por menos tiempo, hay un proceso que se llama hoja de protocolo con el cual él habilita al médico general para que pueda continuar la receta" señaló Ulloa.

La última modificación fue en julio y explica que incluso lo pueden recetar por un año o pasarlo al médico general, pero con el protocolo las instalaciones podrán prescribir hasta por 12 meses.

En el caso de pacientes que provengan de centros de salud privados, la CSS suministrará los medicamentos de uso restringido cuando estén avalados por un médico especialista.

La Caja de Seguro Social informó que otra de las excepciones es cuando el paciente provenga de unidades ejecutoras de baja complejidad que no cuenten con especialistas o de aquellas de difícil acceso, siempre y cuando, demuestren que ya han sido atendidos y tengan una receta dispensada anteriormente por un especialista.

Con información de Kayra Saldaña