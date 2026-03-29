Pacífico panameño bajo aviso por mar de fondo hasta el 31 de marzo

El Sinaproc advirtió que estas condiciones representan un riesgo especial para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones menores , debido a la presencia de oleajes con energía moderada a fuerte, así como la posibilidad de corrientes de resaca .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención debido a la presencia de mar de fondo en el Pacífico panameño, una condición marítima que mantendrá bajo vigilancia a gran parte del litoral hasta la noche del 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con información del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el fenómeno corresponde a un remanente de mar de fondo, caracterizado por oleajes largos que se originan a gran distancia y continúan activos al llegar a la costa, generando condiciones de riesgo moderado a alto en zonas costeras y mar abierto.

Condiciones por regiones

Según el reporte oficial, las condiciones varían dependiendo de la región del Pacífico:

En el Pacífico oriental, que incluye el Golfo y la Bahía de Panamá, se esperan olas con alturas entre 0.5 y 1.4 metros, vientos de 25 a 40 km/h y periodos de oleaje de 9 a 16 segundos.

Para el Pacífico Central, específicamente el sur de Veraguas y la provincia de Los Santos, se prevén olas de 1.0 a 1.7 metros, vientos que pueden alcanzar hasta 40 km/h y periodos de 13 a 17 segundos.

Mientras tanto, en el Pacífico occidental, en el golfo de Chiriquí, se registrarán las condiciones más intensas, con alturas de olas entre 1.0 y 1.9 metros, vientos de 5 a 20 km/h y periodos de oleaje de 14 a 18 segundos.

Llamado a la precaución

El Sinaproc advirtió que estas condiciones representan un riesgo especial para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones menores, debido a la presencia de oleajes con energía moderada a fuerte, así como la posibilidad de corrientes de resaca.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron la importancia de evitar ingresar al mar en zonas donde se reporten oleajes fuertes, extremar las medidas de seguridad en playas y áreas costeras, y supervisar constantemente a niños y personas vulnerables.

Asimismo, se recomienda atender las indicaciones de los organismos de seguridad, guardavidas y autoridades locales, evitar el uso de embarcaciones pequeñas sin el equipo de seguridad adecuado y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 520-4426 o al 911.

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