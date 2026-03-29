Una persona muere y tres resultan heridas en colisión frontal en Bocas del Toro

Los heridos fueron auxiliados por los equipos de emergencia, mientras que las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Bocas del Toro/Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el sector de Finca 13, en El Empalme, provincia de Bocas del Toro, dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos, según informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

De acuerdo con el reporte difundido a través de la cuenta oficial de la entidad, el hecho se produjo tras una colisión frontal entre un vehículo sedán y un busito, en el que viajaban cuatro ocupantes.

Unidades bomberiles acudieron al lugar para atender la emergencia y realizaron labores de rescate, logrando liberar a tres personas que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos de los vehículos.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los rescatistas, se confirmó que una de las víctimas no presentaba signos vitales en el sitio.

Los heridos fueron auxiliados por los equipos de emergencia, mientras que las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a los conductores a mantener la precaución en las vías, especialmente en zonas donde se registra alto tránsito vehicular.