Panamá busca reforzar la trazabilidad pesquera para controlar el origen de los productos del mar

La ARAP y Fundación MarViva buscan mejorar el control del origen de los productos pesqueros en Panamá, incluida la pesca artesanal, para facilitar su comercialización en mercados internacionales.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) presentó a la Fundación MarViva los avances del país en materia de trazabilidad pesquera, un proceso que busca mejorar el seguimiento del origen y la calidad de los productos del mar, así como verificar el cumplimiento de las regulaciones del sector.

Durante una reunión entre representantes de ambas organizaciones, se abordó el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer el control de las actividades pesqueras, incluyendo la pesca artesanal. La iniciativa también apunta a mejorar las condiciones para que los productos panameños puedan acceder a mercados internacionales.

Uno de los aspectos tratados fue la necesidad de establecer mecanismos que permitan documentar el recorrido de los productos pesqueros desde su captura hasta su comercialización. Esto facilitaría la identificación de su procedencia y ofrecería mayores garantías sobre su calidad y cumplimiento de las normas.

El seguimiento de esta colaboración estará bajo el cargo de Yazmín Villarreal, coordinadora de OSPESCA en la ARAP, quien fue designada como enlace entre las partes. El proyecto es impulsado por Fundación MarViva con el respaldo de la Unión Europea y contempla acciones para fortalecer la trazabilidad en los distintos segmentos de la actividad pesquera en Panamá.

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