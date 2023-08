Panamá se queda sola frente a la crisis migratoria, ante el nulo apoyo de Colombia

Ciudad de Panamá, Panamá/Historias verdaderamente de terror siguen estando a la orden del día y de forma desmedida en la frontera de Panamá con Colombia.

La directora del Servicio Nacional de Migración, explicó que situaciones como las de niños que quedan abandonados y a lado de los cadáveres de sus padres, o personas que se lanzan por riscos por no poder avanzar más, son solo algunos de los casos que persisten en la selva de Darién, sin que el problema sea abordado con la misma magnitud por parte del gobierno de Colombia.

“La situación con Colombia es que no estamos logrando que vean el problema de la misma manera, no hemos podido llegar a ningún entendimiento lamentablemente, allá es un negocio que alguien tiene que no sabemos quién”, dijo la titular.