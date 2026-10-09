Panamá sale de la lista negra fiscal de la Unión Europea, anuncia Mulino

El presidente Mulino destacó que “esto es resultado de una lucha que inicié en el sector privado, y la lideré como presidente, desde el primer día. Lo hice trabajando junto a un gran equipo y con el apoyo de todos los sectores, a quienes les agradezco su participación”.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este viernes 9 de octubre que el Consejo de la Unión Europea (UE) retiró hoy a Panamá de su lista negra de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal.

De acuerdo con el mandatario, la decisión abrirá paso a más inversiones europeas en el país en todos los sectores de la economía, lo que se traducirá también en más empleos.

Desde que asumió como mandatario de la Nación en julio de 2024, Mulino puso dentro de sus prioridades sacar a Panamá de las listas discriminatorias, incluida la lista negra de la UE.

La decisión se dio a conocer durante la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE realizada este viernes.

Puede leer: Mulino llega a Vietnam para fortalecer alianzas comerciales y estratégicas con Panamá

“Ahora Panamá ha pasado al Anexo II. Esta actualización refleja una tendencia positiva en el cumplimiento de las normas internacionales de buena gobernanza fiscal”, resaltó el comité de la Unión Europea.

El presidente Mulino destacó que “esto es resultado de una lucha que inicié en el sector privado, y la lideré como presidente, desde el primer día. Lo hice trabajando junto a un gran equipo y con el apoyo de todos los sectores, a quienes les agradezco su participación”.

“Para lograrlo debimos viajar para hacer reuniones cara a cara, reclamar en foros y, sobre todo, recuperar la confianza de la comunidad internacional”, recalcó.

“Hoy, con esta gran victoria, le abrimos las puertas a nuevas inversiones, ganamos en competitividad y en oportunidades reales para los panameños. Nuestro gobierno da un paso más en la construcción de un mejor presente y un mejor futuro para todos”, indicó Mulino.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la salida de la lista negra de la UE se produce 6 años después de su ingreso, y que durante ese tiempo, a Panamá le tocó competir en desventaja por inversión y oportunidades.

Destacó que la estrategia del Ejecutivo resultó en un crecimiento de la economía de un 6.4% y una tasa de desempleo que bajó a un 8.5%, con la generación de 77 mil nuevos empleos.

“Panamá es un país serio y el mundo lo está reconociendo”, subrayó.

Chapman aseguró que esta medida servirá para seguir avanzando en la dirección correcta y así garantizar una mejor calidad de vida para los panameños.

Otras notas que le pueden interesar: