Panamá será sede de la III Cumbre de Liderazgo

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cumbre de Liderazgo promete ser un evenfo transformador para aquellos líderes que quieran mejorar sus habilidades y competencias.

Curtis Bateman, Alan Fine y Mónica de Zelaya, son unas de las figuras más influyentes en el mundo del liderazgo y la gestión del cambio que estarán presentes en esta III Cumbre de Liderazgo que se llevara a cabo en Panamá.

Este evento reunirá a líderes de todas las industrias y sectores, presentando una oportunidad única para explorar las estrategias y herramientas que permiten a las organizaciones adaptarse y prosperar en tiempos de cambio.

Curtis Bateman, autor de Change: How to Turn Uncertainty Into Opportunity, es un reconocido experto en transformación organizacional. Durante la cumbre, compartirá sus ideas sobre cómo el liderazgo proactivo puede convertir la incertidumbre en una ventaja competitiva.

Bateman también explorará cómo las organizaciones pueden fomentar una cultura de resiliencia y adaptabilidad en un entorno global en constante evolución.

Los líderes deben «anticiparse al cambio, en lugar de simplemente reaccionar ante él — Curtis Bateman

Por otro lado, Alan Fine, fundador del campo del coaching a nivel mundial y autor del libro You Already Know How to Be Great, se enfocará en cómo los líderes pueden desbloquear el potencial interno de sus equipos y mejorar el rendimiento.

”El rendimiento no se trata de adquirir nuevas habilidades, sino de liberar lo que ya está dentro de ti” destaca Fine.

Fine viene con un objetivo claro a la cumbre y es resaltar la importancia de las conversaciones transformadoras para impulsar el alto rendimiento en cualquier equipo.

Finalmente, Mónica de Zelaya, coautora de las 4 Disciplinas de la Ejecución (4DX) aportará su vasta experiencia en la gestión de estrategias y liderazgo en América Latina.

De Zelaya utiliza el modelo para ayudar a las organizaciones a implementar sus estrategias de manera efectiva.

Durante la cumbre, enfatizará la importancia de centrarse en lo más importante y crear una cultura de responsabilidad y monitoreo continuo.

Por parte de Panamá, participará como expositor José Gabriel Miralles, Presidente y CEO de Greatness Center y coautor de las 4 Disciplinas de la Ejecución (4DX), quien compartirá los casos de éxito panameños.

El evento en Panamá proporcionará una plataforma única para compartir conocimientos y herramientas clave que nos permiten abordar los desafíos de gestión en un entorno en constante cambio.