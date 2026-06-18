Panameña requerida por presuntos vínculos con red criminal transnacional es aprehendida en España

Según las autoridades, la detenida es investigada por su posible vinculación con actividades de blanqueo de capitales derivadas de las pesquisas adelantadas por el Ministerio Público y los organismos de seguridad.

Una ciudadana panameña requerida por las autoridades judiciales por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, fue capturada en España gracias a los mecanismos de cooperación internacional entre las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Panamá y Madrid.

La aprehensión fue confirmada por la Policía Nacional, que indicó que la mujer mantiene una orden de captura dentro de una investigación relacionada con la Operación Éxodo, desarrollada en abril de 2024 contra una presunta estructura criminal.

Según las autoridades, la detenida es investigada por su posible vinculación con actividades de blanqueo de capitales derivadas de las pesquisas adelantadas por el Ministerio Público y los organismos de seguridad.

De manera preliminar, trascendió que la mujer sería la pareja sentimental de Jaime Powell Rodríguez, alias "Yunya", quien fue detenido en España en 2023 por su presunta participación en una red internacional de narcotráfico. Powell Rodríguez ha sido señalado por las autoridades como supuesto líder del denominado "cártel de Bagdad".

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Las investigaciones también apuntan a que Powell Rodríguez mantenía presuntos vínculos con la organización criminal conocida como "Los Señores de la Droga Mundiales", desmantelada en noviembre de 2022 mediante una operación internacional.

En ese caso fue detenido el panameño Anthony Alfredo Martínez Meza, señalado por las autoridades como el supuesto encargado de la logística para contaminar contenedores con sustancias ilícitas que serían enviadas desde Panamá hacia Europa.

La Policía Nacional destacó que continuará fortaleciendo la cooperación internacional y las acciones operativas dirigidas a combatir las organizaciones criminales transnacionales.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer capturada ni detalles sobre el proceso de extradición o traslado a Panamá.