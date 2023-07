Panameños responden al ministro Valderrama por polémicas palabras sobre el costo de los alimentos

Ciudad de Panamá/El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama, sigue siendo objeto de críticas por parte de los ciudadanos panameños; tras emitir comentarios sobre los precios de la comida y las actividades recreativas.

Valderrama señaló que: "El que no va a los bailes que no se indigne y, el que va, que tampoco lo haga. Yo no he dicho que nadie acuda a los bailes y que no tomen su botella de alcohol. Lo que yo digo es que cuando sube el costo de los pasajes aéreos, perfumes, entre otros; todo el mundo sigue bailando. En cambio, cuando sube la comida, quieren entonces apagar la luz y golpear al pobre productor".

En tanto los panameños consideran que, comprar la comida se ha vuelto un sacrificio. "Lo poco que uno consigue no alcanza para nada, todo está más caro", expresó la Sra. Isabel que hacía una larga fila en el mercado periférico en Santa Librada, tratando de encontrar los productos más baratos.

A la pregunta de si el dinero le alcanza para un poco de recreación como para ir a un concierto, la respuesta de la señora Isabel fue contundente.

"A concierto, que va... Yo no bailo ni en la cama, ahora voy a bailar en concierto".

Aseguró que en los mercados públicos se consiguen los productos como el arroz y la azúcar mucho más baratos que en los supermercados. Por ello, debe madrugar y hacer largas filas para tratar de conseguir alimentos sin gastar tanto dinero.

“El que compra arroz en el súper, tiene plata, es millonario”.

La falta de empleo también golpea el bolsillo del panameño, la informalidad crece y con ello, el poco flujo de dinero en el entorno del hogar.

"Hay declaraciones desafortunadas de algunos funcionarios al decir que uno se gasta el dinero en concierto y bailes, y eso es totalmente falso. Usted cree que la cantidad de gente que está aquí tiene para ir a un concierto, no. Es lamentable que los que están bien, crean que todo el país está en igual situación y es mentira", contó el Sr. Alveo con molestia.

La extensa fila era visible en este mercado desde las 5:00 a.m., personas con sillas en manos, sabanas y almohadas para ser de los primeros; lo que refleja que muchas personas van a comprar la comida del día, porque no les alcanza su presupuesto.

Con información de Fabio Caballero