¿Cuál sería el panorama de no aprobarse el Presupuesto 2019?

Según el economista Adolfo Quintero, si se cumple la amenaza del presidente de la comisión de no aprobarse el proyecto de presupuesto, la ley contempla ese tipo de situaciones.

"Si no se aprueba el presupuesto, entra en vigencia el presupuesto del año 2018. Definitivamente va a tener sus efectos negativos porque hay proyectos que vienen de continuidad y si no se aprueba esa parte correspondiente al prepuesto 2019, va a trancar los proyectos", detalló Quintero a TVN Noticias.

El catedrático dice que no sería la primera vez que en la Asamblea no le aprueban el presupuesto a un mandatario. Pero, aclara que esto no sólo afecta al actual presidente, sino también a quien en 2019 sea su sucesor.

"A partir de la Ley 34 del año 2008, el presupuesto de inversión únicamente se puede ejecutar lo programado y en cuanto al presupuesto de operación o es decir, funcionamiento, el gobierno actual únicamente puede hacer programación hasta el 30 de junio. Eso significa que deben existir los saldos para que el nuevo presidente ejecute a partir del 1 de julio de 2019", manifestó.

La precandidata presidencial Ana Matilde Gómez, quien lidera las firmas de los aspirantes independientes, dice que más que los 13 mil millones de dólares que estima podría dejar el actual gobierno, le incomodan otras cosas.

"Evidentemente que chantajear o presionar para no aprobar no solo la recomposición del déficit fiscal, sino todo el tema de la distribución del dinero a cambio de que yo tenga la flexibilidad de pasarme por encima la fiscalización de la Contraloría, no mandarle al MEF mis nombramientos y además que yo no use Ley de Contrataciones Públicas en las federaciones deportivas es inaceptable", expresó Gómez a TVN Noticias. "No hay que ceder al chantaje".

Hace unas semanas, el Pleno de la Asamblea Nacional ya había aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto 2019, pero el Ejecutivo lo devolvió con dos artículos vetados por considerarlos imposibles.