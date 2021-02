Se requiere de una política intersectorial para reducir efectos del cambio climático

Fuertes nevadas y el deshielo de los glaciales son solo algunas evidencias de que el cambio climático es una realidad, aunque algunos gobernantes se niegan a aceptar que existe un problema causado por el mal uso de los recursos naturales y destrucción del medio ambiente.

La ambientalista Raisa Banfield asegura que "es indiscutible, el cambio climático existe", y existe una relación importante en el incremento de gases invernaderos y la urbanización, lo que significa que con el crecimiento poblacional en centros urbanos incrementan estos gases y agravan el problema.

Destacó que el cambio climático no lo produce un solo problema, ni tiene una sola solución, sino que es un conjunto de temas como la desforestación, construcciones, vidrios reflectivos, movilidad, política agrícola entre otros que generan impactos.

Banfield dijo que, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, si la política no está bien planificada y no es intersectorial no va a dar los resultados a largo y mediano plazo, en cambio, si pensamos que esto es de hoy para mañana las consecuencias pueden ser peores.

“En la política panameña empezamos cosas cada cinco años, porque pensamos que son políticas de un partido. Panamá participó de la Cumbre Climática de París donde se firmaron los convenios más importantes del momento, el Estado panameño lideró procesos de deforestación evitada, firmamos convenios que fueron ratificados en la Asamblea, pero si eso no se convierte en una práctica nunca llegaremos a una mitigación climática”, manifestó.

La especialista dijo que no es suficiente reforestar por un millón de hectáreas si no evitamos lo que está pasando en Los Santos y en Darién.

Banfield fue crítica al decir que se está justificando la deforestación en nombre del progreso, ya que una actividad por más necesaria no justicia la otra, además, hay que planificar la compensación porque sembrar 10 palmeras después que se termina una barriada no es compensatorio.

“Las emisiones que ya tenemos en la atmósfera permanecerán por más de 800 años, que nos queda, adaptarnos, o sea que si el nivel del mar está aumentando no debemos seguir construyendo en la costa ni rellenos, tenemos que retirarnos y dejar suelo para el aprovechamiento de agua, que no podemos seguir construyendo edificios con vidrios reflectivos que incrementan las temperaturas, tenemos que volver a la arquitectura tropical”, explicó.

Resaltó que muchas veces cuando se toman decisiones políticas, el sector privado dice que se les está afectando, pero hay que ir cambiando el modelo económico porque hacer las cosas bien, climáticamente hablando, también genera trabajo, pero si no nos adaptamos no va a haber economía.

Reacción sobre situación de la vicealcaldesa Meana

En cuanto a la situación que está viviendo la vicealcaldesa Judy Meana, dijo que eso ha sido un irrespeto al cargo de elección popular que ella representa. “En Panamá tenemos un pésimo entendimiento de las autoridades locales electas, antes de la ley de descentralización el vicealcalde era un accesorio porque no tenía salario”, sostuvo.

Agregó que Meana no ha dejado de ser vicealcaldesa electa, "no hay motivo alguno para que se le impida el paso a su oficina que debió estar lista desde que el Presidente le pidió la renuncia, es un irrespeto y desconocimiento de la ley".